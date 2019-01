Severní Čechy – „Hrozně jsem se těšil na to, jak hráči budou dělat na šampionátu v Brazílii různé parádičky pro diváky. To tam ale není. Chybí mi tam radost. Jsou to všechno fotbalisti jako blázen, ale fanoušky moc nebaví. Snad jediný Neymar vždycky něco předvede," vyzdvihuje nejlepšího kanonýra turnaje a modlu brazilských fanoušků Petr Voříšek.

PETR VOŘÍŠEK - expert Deníku. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Voříšek byl u jednoho z největších úspěchů českého fotbalu v novém tisíciletí, když před dvanácti lety vybojoval společně s Čechem a Barošem titul evropských šampionů do jednadvaceti let.

Bývalá opora mistrovské Sparty a Teplic teď hledá nové talenty a piplá je ve své akademii v Děčíně. Právě kvůli megastar jako je Neymar, Messi nebo Ronaldo nabádá své malé svěřence v akademii, aby zápasy sledovali. „Ti mladí kluci by se měli učit od těch super hráčů a potom to aplikovat na tréninku. Přesně takhle jsme se my učili od Zidana a další velkých hvězd. Bohužel to teď už trochu upadá," domnívá se bývalý český reprezentant.

Voříška na šampionátu nejvíc zasáhlo šokující vyřazení obhájců titulu ze Španělska. „To mě mrzí. Byla by škoda, kdyby to měl být konec španělského fotbalu. Právě oni udávají ten styl hry, ze kterého fanoušci něco mají. Dobře, teď se jim nedařilo, ale v tom svém stylu by měli pokračovat," má jasno.

Při sledování šampionátu ho zaujal rozdíl mezi evropskými hráči a těmi z exotických zemí. „Všichni afričtí hráči jsou hrozně hladoví po úspěchu a dělají pro to maximum. Víc za tím jdou než hráči z Evropy." Voříšek se přímo rozplývá nad tím, co předvádí Kostarika. „Ta mě překvapila. To jsou neskuteční kluci, ten jejich zápal, jak do toho jdou a nevypustí jediný souboj. Neskutečné!" básní nad černým koněm turnaje, který postoupil ze skupiny i přesto, že měl za soupeře tři bývalé šampiony.

„Mají našlápnuto, ale je těžké předvídat, jak daleko by mohli dojít. Ve vyřazovací části je to o jednom zápasu, který je specifický. Když se nepovede, jedete domů."

Pohár pro kanárky

Voříšek doufá, že zlatý pohár získají domácí „kanárci". „Titul přeju pořadatelské zemi Brazílii. Kde jinde by mistrovství mělo být než tam. Brazilci to ale budou mít hodně těžké. Mají sice Neymara, který je ve dvaadvaceti táhne, ale sám je k titulu nedotáhne. Daleko půjdou i Nizozemci a dobře si vedou i Francouzi, kterým jsem vždycky fandil."