Brozany – V dalším kole divizní soutěže hostili fotbalisté Brozan Viktorii Jirny.

Brozany - Jirny. | Foto: Deník/Václav Sedlák

Hosté nastoupili s pěticí fotbalistů mající ligové zkušenosti a po přestávce se k nim přidal ještě Jindráček.



První šanci měli hosté, ale ve třetí minutě zlikvidoval domácí Kudrna penaltu Kincla. Pak byly lepším týmem Brozany, ovšem střely Diveckého a Vacka zastavila tyč, v několika příležitostech chyběla pověstná střelecká muška, a tak po vedoucím gólu Viktorie stihl alespoň srovnat stav Veleba.



Ale zastavme se u situace dvě minuty po vedoucí brance hostů. Veleba se prosmýkl obranou, postupoval sám na gólmana, přišel pokus o kličku a po střetu s brankářem pád. A jsou zde tři názory.



„Byla to jasná penalta, gólman po mně sáhl a stáhl mě k zemi,“ tvrdí Pavel Veleba. „Kluci hráli výborně a dostali se proti zkušenému soupeři do mnoha šancí. Myslím, že nám rozhodčí upřel penaltu,“ zhodnotil vše domácí kouč Václav Rys. A názor autora? Penaltový faul, určitě jasnější, než po jakém kopali penaltu hosté.



Ale abychom se nepřeli pouze o penaltě, přidáme jeden fotbalový vtípek. Zřítilo se letadlo s nejlepšími fotbalisty světa, Svatý Petr je přivítal a ihned zavolal peklo k fotbalovému mači. „Ale budete to mít těžké, mám tady nejlepší fotbalisty světa,“ říká Svatý Petr. „Ale my zase máme v pekle všechny rozhodčí,“ zasmál se Lucifer.

Jiří Vítek