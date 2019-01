Souš – Druhý tým divizní tabulky skupiny B z Lovosic si spravil chuť po posledních nevydařených duelech v Souši, kde deklasoval domácí tým 6:1. O vysoké výhře však rozhodl až ve druhém poločase.

Ilustrační foto | Foto: Karel Dvořák

„Bylo pro nás důležité ten zápas po třech prohrách zvládnout. To se nám také podařilo, za což hráčům děkuji. Nebylo to ovšem tak snadné, jak to podle výsledku vypadá. Sice jsme po penaltě díky Šragovi vedli, ale domácí také z pokutového kopu srovnali.



Naštěstí pro nás se ještě před odchodem do kabin trefil Holub. Ve druhém poločase už jsme začali Souš přehrávat a navyšovali vedení. Dlouho se nám nestalo, abychom čtyřikrát skórovali hlavou. Tentokrát to vyšlo, což nás musí těšit. Věnujeme se tomu na tréninku, máme na to kvalitní hráče a konečně se to přeneslo do zápasu," pochvaloval si trenér vítězů Karel Zuna.



„Dlouho to ale bylo kdo z koho. Mělo to průběh jako doma před týdnem s Kladnem, jen s opačným a pro nás příznivějším výsledkem. Teď se připravíme na derby s Litoměřicemi. Doufáme, že přijde hodně diváků a nám se podaří vyhrát. Tím bychom odskočili na druhé příčce, což je náš cíl."

Souš - Lovosice 1:6

• Branky Lovosic: Šraga z pen., Holub, Obrtlík, Olejník, Šalda, Kolář, poločas 1:2, r. Langmajer.

• Lovosice: Marek – Kolář, Obrtlík, Olejník (85. T. Hrdý), Šraga (70. Bubeníček) – Macháček, Holub – Egrt (75. Šalda), Kuč, Faust (80. Rejman) – Svoboda (82. L. Hrdý).