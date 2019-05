Kladno – Do Silvestra vedl divizní Hostouň, pak poskočil do ČFL k týmu Litoměřicka. Kladenský fotbalový trenér Zdeněk Hašek ale stojí od pondělka před novou výzvou, dopoledne poprvé vedl trénink druholigové Viktorie Žižkov.

Bývalý trenér domácího týmu Zdeněk Hašek // Sokol Hostouň - SK Kladno 2:0, Divize B, 28. 4. 2019

Hašek přebírá Viktorku po odvolaném Miloši Sazimovi v situaci, kdy už není o jejím sestupu do ČFL pochyb. To mu ale nevadí. „Taková nabídka z tak slavného klubu se neodmítá. Domluvili jsme se na dva roky a uděláme maximum, abychom se do národní ligy dostali zpátky,“ usmíval se spokojeně trenér, který už Žižkov jednou do druhé ligy přivedl a pak ji tam trénoval.



Zároveň poděkoval vedení Litoměřicka, jež mu přestup do pražského klubu umožnilo.



Ve svém prvním působení ve Viktorce měl Hašek perfektní bilanci. Vedl ji ve 42 soutěžních utkáních, z nichž 26 vyhrál, 8 remizoval a jen 8 prohrál s celkovým skóre 99:41.



V České fotbalové lize také sbíral svoje největší trenérské úspěchy. Kromě Viktorky tam uspěl také s Kunicemi a předtím s Vlašimí.