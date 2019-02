Hašek proti Hostouni! Ještě nedávno nemyslitelné. V sobotu ale trenér už na lavičce třetiligových Litoměřic, kam po Vánocích nečekaně odešel, skutečně kormidloval Severočechy proti celku od letiště. A dobře, Litoměřice vyhrály 2:0.

Po zápase Zdeněk Hašek dokonce hovořil s předsedou Hostouně Jiřím Hondlem, jehož po svátcích pěkně nadzvedl ze židle. Hrany se obrušují, oba muži našli i veselou notu. „Říkal jsem mu, zda mi pošle lístky na klubový ples. On na to, že ano, ale za pětistovku,“ usmál se Hašek. Hondl kontroval také se smíchem, že ano, ale to je prý cena po slevě. „Nemám potřebu se někomu mstít nebo se na něj mračit donekonečna. Jsme dospělí lidé a za svoje rozhodnutí si neseme zodpovědnost. Zdeněk Hašek sám možná už ví, jaké rozhodnutí udělal,“ dodal Jiří Hondl.

Zajímavý byl také první start Radovana Kroutila v dresu Hostouně, která by ho ráda získala ze Slaného na přestup. „Dokud měl sílu, líbil se mi. Otevírá nám spoustu variant,“ říká Hondl, který by ještě rád přivedl další dva hráče.

V samotném duelu se Hostouň držela hlavně v první půli, kdy byla hostům zcela vyrovnaným a chvílemi i lepším soupeřem. Laušman měl dokonce dvě šance, jenže nedal.

Po obrátce si Hostouňáci vybrali slabou dvacetiminutovku a zaplatili za ni. Kvalitní tým Litoměřicka dal dvě branky Grešem a Surmajem (dvaadvacetiletý velký talent, který už v 18 hrál druhou ligu za Táborsko a teď oživuje kariéru). „Mně se zápas líbil, oba celky chtěly hrát fotbal. Bylo to živé, kvalitní,“ mínil Zdeněk Hašek.

Jiří Hondl byl kromě zmíněné dvacetiminutovky také spokojen. „V první půli už sestava blížící se ideálu zahrála velmi dobře. Speciálně pochválím mladé Křišku a Vegrichta. Ukazují velkou chuť a něco z nich může být,“ uzavřel.

USPĚLY I BROZANY

Dařilo se také litoměřickému konkurentovi a regionálnímu rivalovi v ČFL, Brozanům. Ty v domácím prostředí přejely rovněž divizní Souš, také s čistým kontem, jednoznačně 3:0.

Svěřenci Jiřího Němce byli po celé utkání lepším celkem, postupně se trefili Eliáš, z penalty Benda, a také Chukwuma.

„Celé utkání jsme byli lepší, vypracovali jsme si i další šance, které jsme ale neproměnili,“ hodnotil sekretář klubu Petr Nepraš. V dalším duelu vyzvou Brozany v sobotu opět doma SD Ostrá.