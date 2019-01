Chomutov – Hrát si na proroka, natož toho falešného, se nevyplácí.

Když se po derby 12. kola divize B mezi litoměřickým FK a lovosickým ASK (2:4) rozcházelo přes sedm stovek fanoušků domů, mnozí se nechali slyšet, že exnováčka nečeká v dalším 13. kole v sobotu dopoledne na LoKo Chomutov žádná fotbalová idyla, ale další, v pořadí čtvrtá „rychta" (po porážkách v Souši, doma s Libiší a Lovosicemi). Ta se ovšem nekonala. Litoměřičtí prokázali, že nejsou parta jen na papíře. Naopak farmě druholigového Mostu v boji o velmi důležité body došla pára.



„Vybudovali jsme si do poločasu sice pouze jednogólový, nicméně psychicky velmi důležitý náskok. Ten se samozřejmě snažil soupeř redukovat. Z těch tří předcházejících porážek jsme se poučili a tentokrát se vyvarovali i zbytečných chyb a naopak jsme ty na druhé straně dokázali potrestat navýšením skóre.

To je hodně povzbudivé před tahákem 14. kola, ve kterém v sobotu od 14 hodin hostíme v dalším derby lídra naší skupiny Sokol Brozany," neskrývali radost z výhry, ale i touhu uspět o následujícím víkendu co nejsolidněji trenéři FK Litoměřice Štefan Knapík s Pavlem Zunou.



V reálu se jejich slova naplnila bezezbytku. Snaha domácích uhrát přes veškerou snahu co nejpřijatelnější výsledek se z výše zmiňovaných důvodů míjela účinkem.



Ze značky pokutového kopu uspěl pouze Mandula. Stejnou výhodu měli v závěru duelu také hosté, ale osvědčený kanonýr Dolejška selhal, takže „pětka" se na kontě chomutovských fotbalistů neobjevila.

LoKo Chomutov - Litoměřice 1:4

• Branky: 69. Mandula z pen. – 70., 86. Hála, 32. Dolejška, 46. Tichý, ŽK 3:1, poločas 0:1, r. Řeháček, 125.

• Litoměřice: Víšek – M. Novotný, Beran, Svoboda, Hála – Stožický (60. J. Novotný), Rapavý (82. Tomášek), Grunert, Dolejška – Pavlíček (86. Páša), Tichý (80. Hranička).

Mojmír Strachota