„Poprvé v letošním roce jsme hráli na přírodní trávě. Byla to prověrka na jarní část soutěže a střelecky se nám vydařila. Zlomovým momentem utkání byla branka na 1:0 ve 24. minutě. Do té doby hosté, dirigované v obraně Petrem Stejskalem poctivě bránili, na hřišti byli slyšet a několikrát i nebezpečně zaútočili s nepřesnou koncovkou,“ hodnotil drtivou výhru 9:0 v Podluskách nad Horním Jiřetínem šéf Štětí Milan Plíšek.

„Když jsme pak přidali druhou branku a v závěru poločasu Tomáš Belák další dvě, bylo rozhodnuto,“ pokrčil rameny. „Po změně stran jsme nepolevili a nastříleli dokonce o jednu branku více než v prvním poločase.“

Hattrick zaznamenali Belák a Vokoun, po jedné trefě přidali Slanička, Turek a Fary. Do jarní části divize vstoupí Štětí v sobotu, tradičně v 10.15 přivítá už na svém stadionu Baník Most-Souš.

BROZANY REMIZOVALY

Přesun na přírodní trávu kvitovaly také v Brozanech, které si generálku střihly před svými fanoušky. S posledním celkem A skupiny ČFL , Povltavskou fotbalovou akademií, však pouze remizovaly 1:1. Na branku Martina Jindráčka ze 6. minuty odpověděl v 86. minutě Martin Novák.

„Myslím, že v první půli to byl z naší strany povedený výkon. Jak už to tak ale bývá, v poločase jsme prostřídali a ta kvalita šla dolů. Máme hodně zraněných, s čímž jsme se potýkali celou zimu, a jakmile nám jeden, dva hráči vypadnou, jde to zkrátka znát,“ vyjádřil se k utkání asistent brozanského trenéra Němce Jiří Šmidrkal.

Také Sokol načne jarní část na domácím hřišti, už tuto neděli bude od 14.30 hostit rezervu prvoligových Pardubic.

Fotbal, zimní příprava 2022:

Sokol Brozany – Povltavská fotbalová akademie 1:1 (1:0)

Branky: 6. Jindráček – 86. Novák.



SK Štětí – Horní Jiřetín 9:0 (4:0)

Branky: 24. Belák, 33. Slanička, 44. Belák, 45. Belák, 53. Vokoun, 63. Vokoun, 66. Vokoun, 73. Turek, 75. Fary