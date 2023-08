Hned dvě krajská derby nabídlo 1. kolo MOL Cupu. Dál prošli všichni favorité, byť například třetiligové Ústí se pořádně nadřelo.

Štětí - FK Ústí nad Labem, MOL Cup 2023/2024, 1. kolo | Foto: Deník/Karel Pech

Až do 92. minuty se museli ústečtí fanoušci třást o výsledek. Arma přišla o dvoubrankový náskok, který jí zajistil Ismael, chvíli před pauzou snížil ve skvělé formě hrající Alberovský, v závěru z penalty srovnal Pokorný. V nastavení se ovšem dostal k míči Filip Gedeon a poslal favorita do dalšího kola.

„Už před zápasem jsme si říkali, že ten zápas bude o nás, o našem přístupu k němu. Věděli jsme, že budeme techničtější a že budeme mít zápas pod kontrolou,“ líčil po utkání kouč vítězů Branislav Sokoli. „Do stavu 0:2 tomu tak bylo, měli jsme i další šance. Myslím si, že ten zápas mohl být rozhodnutý už do poločasu, kde jsme měli dalších pět až šest vyložených šancí. Soupeř se po vstřelení kontaktní branky nadechl k jednoduchému tlaku, nakopávání míče. Bohužel jsme některé ty míče podcenili a nebo nedohráli a udělali jsme ze zápasu drama,“ mrzelo ho.

„Kdybychom dali z těch pěti až šesti vyložených šancí v prvním poločasu třetí gól, tak by byl zápas rozhodnutý. Takto jsme udělali jednu chybu a soupeř vyrovnal. Bylo dobré, že jsme na to rychle zareagovali a dali třetí gól a postoupili.“

„Ústí samozřejmě bylo favoritem, ale my jsme do utkání vstoupili se zbytečně velkým respektem. Na našich mladých hráčích bylo vidět, že to pro ně je první zkušenost s takto vyspělým mančaftem,“ přidal pohled z domácího tábora hrající trenér Michal Obrtlík. „Chtěli jsme soupeři stačit běžecky, což se nám dařilo. Prvních 25 nebo 30 minut nás ale svazovala nervozita, kdy jsme si nedokázali pořádně nahrát či podržet míč, navíc po laciných chybách jsme dostali dvě branky. Ústí pak mělo další šance, které ale neproměnilo, to zkrátka k pohárovým duelům patří. Buď si s tím favorit poradí a udělá si zápas jednodušší, my jsme si to prožili v předkole v Modlanech,“ pokračoval v hodnocení.

„Hosté pohrdali jednou šancí za druhou, nám se i díky tomu povedlo srovnat. Bohužel jsme v závěru dostali gól, byť je postup Ústí asi zasloužený,“ dodal. Na své svěřence ovšem mohl být pyšný. „Pro nás to byla velice cenná zkušenost, rozhodně to nebylo špatné utkání. Jsem spokojený s tím, co kluci předvedli, soupeři gratuluji k postupu.“

BROZANY ZVLÁDLY ROLI FAVORITA

Zajímavý duel se hrál také v Chomutově, kde domácí divizní mančaft hostil silného soupeře z třetiligových Brozan. V minulé sezoně třetí tým ČFL B si na chomutovském stadionu zajistil postup po vítězství 2:0.

Natěšený Chomutov, který o víkendu vstoupil do nové sezony pohodlnou výhrou 3:0 nad Chebem, se tentokrát musel silnějšímu soupeři sklonit, i když svěřenci trenéra Tomáše Smoly předvedli sympatický výkon. Na postup to nestačilo. Brozany se dostaly do vedení po šestnácti minutách hry Stradou a po obrátce stran vítězství dokonal v první minutě nastavení Chukwuma. Chomutov tak v poháru končí a soustředit se tak naplno může na divizní soutěž, ve které letos pomýšlí vysoko. „Je to hořké. Chtěli jsme vyhrát a postoupit dále, ale věděli jsme, že jsou Brozany kvalitní, je to špička třetí ligy. Myslím si, že jsme předvedli dobrý týmový výkon. Na začátku jsem byl natěšený, ale teď cítím hořkost z prohry,“ řekl chomutovský gólman Radim Švejda.

POSTUP TREFILA POSILA Z POLSKA

Postup si zajistil také třetiligové Most-Souš. Poprvé se v mosteckém dresu představil polský útočník Krukowski, který Severočechům vystřelil hubenou výhru 1:0 na trávníku divizních Neratovic.

Rozhodující momenty duelu soupeřů z předminulé divizní sezony přinesly hned úvodní minuty. Domácí se nebojácným nástupem propracovali k penaltě, jenže Stárek přízemní střelou dopřestřed branky nechal vyniknout hostujícího brankáře Patku. Jeho protějšek Měsíček chvíli nato zaváhal při zpracovávání míče mimo pokutové území a Krukowski dovezl do brány nakonec jediný gól utkání.

„Bylo to spíše opatrné utkání z obou stran. Jsem rád, že jsme se nakonec dokázali jednou prosadit, ale na kopačkách jsme těch příležitostí měli více. Bohužel jsme zakončení neřešili efektivně. Každopádně za postup do dalšího kola jsme rádi, hráčům to zvedne sebevědomí,“ hodnotil mostecký trenér Miloš Sazima.

MOL Cup, 1. kolo:

Štětí – FK Ústí n. L. 2:3 (1:2)

Branky: 42. Alberovský, 88. Pokorný (pen.) – 13. Ismael, 27. Ismael, 90+2. Gedeon



Chomutov – Brozany 0:2 (0:1)

Branky: 16. Stráda (pen.), 90+3. Chukwuma



Neratovice-Býškovice – Most-Souš 0:1 (0:1)

Branka: 11. Krukowski