Zimní příprava v nižších krajských soutěžích se chýlí ke konci. Roudnice, která hraje I. A třídu, si k předposlednímu duelu pozvala městského rivala z Bezděkova, jenž hraje o soutěž níž, ten ji však nemile zaskočil.

Úvodní nápor Roudnice žádnou branku nepřinesl, naopak hosté postupně hru vyrovnali a nakonec se dokázali i třikrát střelecky prosadit. Poprvé se tak stalo poté, co Čížek našel Blážu, který otevřel skóre tři minuty před přestávkou.

Po změně stran se prosadil tentýž hráč po rohovém kopu, když nadvakrát propálil skrumáž těl před sebou, skóre uzavřel v 85. minutě Hlavsa, jenž po vzoru Thierryho Henryho zakončil placírkou na zadní tyč.

„I když je to jen příprava, přesto nás prohra s Bezděkovem docela mrzí. Dnes to byla z naší strany hrůza, vždyť jsme za celý zápas snad ani pořádně nevystřelili na bránu,“ krčil po utkání rameny domácí kouč Jiří Šmidrkal. „Připadalo mi, jako by snad kluci za 14 dní zapomněli hrát fotbal,“ posteskl si.

To hostující trenér Pavel Veleba měl o poznání více důvodů k radosti. „Jsme spokojeni, jak se s tím kluci ve dvanácti lidech poprali, zápas odmakal,“ chválil. „Roudnice byla dvacet minut lepší, hrála kombinačně, rychle, měla tam centry ze stran, ale chyběl tomu gól. My jsme tlak ustáli a nakonec i dokázali vyhrát,“ hodnotil průběh. „Výsledkům v přípravě nepřikládám velkou váhu, i když samozřejmě výhra tady potěší,“ uzavřel.

Fotbal, zimní příprava:

SK Roudnice n. L. – Bezděkov 0:3 (0:1)

Branky: 42. a 54. Bláža, 85. M. Hlavsa

Roudnice: Sailer – Kühn, Šmidrkal, Husák, Hála – Krása, Trejbal, Blažek, Aubrecht – Dobiáš, Slavíček (Neuman, Telerovský, Matuszewski, Matoušek)

Bezděkov: Balcar – Řezníček, Matoušek, Svoboda, J. Hlavsa – Bláža, Stehlík, Adelt, Čaněk, M. Hlavsa – Čížek (Hubený)