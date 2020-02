Kromě Brozan odehráli další přípravné zápasy také hráči Štětí, Roudnice, Litoměřicka a Křešic. Poslední dva jmenovaní si to rozdali ve vzájemném duelu.

Roudnice (oranžoví) hostila v zimní přípravě Horní Jiřetín. | Foto: SK Roudnice/Ladislav Pokorný

Ten nakonec skončil nerozhodně 1:1 poté, co Litoměřicko dokázalo smazat ztrátu, ale otočit skóre se mu nepovedlo. „Soupeř byl v první půli aktivnější a běhavější. My se dostali do tempa až po dvaceti minutách, do půle se nám povedlo srovnat. Pak jsme byli lepší, ale další šance jsme spálili. Do prvního mistráku máme ještě co zlepšovat, „hodnotil obránce Litoměřicka Tomáš Matějka. „Chtěl bych poděkovat všem dorostencům, kteří nám chodí pomáhat. Je v nich velká budoucnost, kterou litoměřický fotbal bude potřebovat. “