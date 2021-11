Za sportem jezdí od doby, kdy rodiče usoudili, že už se na tuzemských i zahraničních stadionech neztratí, zkušeností má proto Turiščev i přes svůj poměrně nízký věk plnou nůši. Rád vyráží na vlastní pěst, cestovat s různými agenturami není pro něj. „Je jasné, že si ti lidi, kteří to za agenturu pořádají, musí nějak vydělat, takže ty zájezdy jsou dražší, než když si to člověk naplánuje a zařídí sám,” tvrdí.

Společnost mu dělá parta z jeho města a okolí. „Jsou to převážně kluci, kteří fotbal hrají nebo ho alespoň sledují. Rumburk, Jiříkov, Šluknov. A patří k nám i jeden Pražák. Jezdíme dodávkou a na cestách je sranda. Od Eura 2016 jsme objeli a odbletěli vše.” Věrné fandy nezastavil ani covid a omezení, která kvůli němu nastala.

„Belgie byla oříšek, ale dali jsme to. Nejdřív jsme to zkoušeli přes belgický svaz, ale neuspěli jsme. Pak jsme oslovili kamarádku, kterou máme v Belgii. Podstoupili jsme to i za předpokladu, že nás do hlediště nepustí. Sehnali jsme lístky, letenky. Ty vstupenky byly koupený normálně v předprodeji pro belgické příznivce.”

Do Bruselu odletěla šestnáctičlenná skupina z Česka. Překvapivě žádný zádrhel nenastal. „Měli jsme to snazší i proto, že většina z nás je očkovaná. Třikrát nás zastavili policajti. Ptali se, co tam děláme, že nemají nikoho z Česka nahlášeného. Ukázali jsme jim platné vstupenky a pustili nás. Jen jsme všude museli dodržovat opatření. Ta byla podobná těm, která tenkrát byla u nás, takže žádný problém. Šli jsme do hospody, pak na stadion. Tam nás pořádně prolustrovali, takovou kontrolu jsem ještě nezažil. A ještě se ptali, co znamenají nápisy na vlajce. Snažil jsem se vysvětlit, že to je město, ve kterém bydlím,” líčí Turiščev.

Jediná věc, která zážitek z výletu kazila, a to však dost podstatná, byl výsledek utkání - Česká republika v Belgii prohrála 0:3. „Určitě jsme nelitovali, za ten zážitek to stálo.”

Á propos zážitky. Turiščev jich má ve vzpomínkách mnoho. Kodaň, Bratislava, Gelsenkirchen, Londýn, Bukururešť. Rumunské město by tedy nejradši ze vzpomínek vymazal, tam jeho Sparta duel o Ligu mistrů hrubě nezvládla. „Sport je takový, prožívám výhry i prohry. Naživo je to určitě mnohem lepší než jen zůstávat u televize.”

Hrdina našeho příběhu pracuje jako hostinský v rumburské Střelnici, sám je aktivním fotbalistou, kope za Jiříkov. „Teď mám ale dlouhou pauzu, nehraju. Zatím jen trénuju. Mám za sebou tři operace kolena, plastiku předního křízového vazu, meniskus. Dostal se mi do toho zlatý stafylokok, v Ústí jsem ležel měsíc a půl. Z nejhoršího jsem venku.”