Zápasem Česko - Maďarsko odstartoval v Roudnici nad Labem Memoriál Václava Ježka. Fotbalový turnaj kategorie do 18 let se letos hraje v Ústeckém kraji.

Čeští fotbalisté do 18 let porazili na úvod Memoriálu Václava Ježka stejně staré Maďary 5:1. Domácí vstoupili do zápasu ve velkém stylu, už ve 2. minutě je poslal do vedení slávista Hájek. Maďaři sice záhy srovnali krok, ovšem ještě do pauzy vrátil českému výběru vedení další Pražák, pro změnu sparťan Šilhart.