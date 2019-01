Litoměřice – Když před úterním utkáním říkal trenér třetiligového FK Litoměřicko Karel Zuna, že zázraky se v poháru někdy dějí, asi netušil, jak velkou bude mít pravdu.

Jeho svěřenci totiž vyřadili ve druhém kole MOL Cupu prvoligovou Příbram po výsledku 3:1. Ale až takový zázrak to nebyl. Domácí byli totiž mnohem nebezpečnější a postup si zasloužili.



První poločas byl v jejich režii. Už ve třetí minutě pěkně zakombinovali a po zblokovaném centru se kopal roh. Odražený míč poslal Holub vysoko nad. O chvíli později o sobě dal poprvé vědět rychlonohý Faust, zprava si navedl míč na střed a vyzkoušel pozornost Boháče.



V deváté minutě se poprvé měnilo skóre. Litoměřicko zakombinovalo pro změnu zleva, Šraga poslal centr na penaltu, kde svého strážce předskočil Kacafírek a hlavou skóroval – 1:0. Příbram se připomněla až v 17. minutě. To domácí propadli ve středu hřiště, po centru Mareše hlavou netrefil Mahmutovič a stejně se vedlo vzápětí Divíškovi. Ve 24. minutě si z defenzivy prvoligisty udělal dobrý den Faust, drze si prohodil míč mezi dvojicí obránců a další ho zakřižoval tak nešťastně, že se kopala penalta. Tu Kacafírek s přehledem proměnil – 2:0.



Na druhé straně to zkoušel kličkami Mahmutovič, našel nabíhajícího Treglera, ale jeho pokus domácí zadáci odehráli do bezpečí. Ve 34. domácí opět předvedli parádní kombinaci z první a Kacafírkovi chyběl po přihrávce Šimkovského jen krůček, aby zkompletoval hattrick.



Přesto se Litoměřicko před půlí ještě jednou radovalo. Ve 41. minutě vyslal Pavlíček do brejku rychlonohého Fausta, ten si obhodil obránce a zamířil na vzdálenější tyč – 3:0. Hosté mohli korigovat v samém závěru, Jiránek ale hlavou míč netrefil.

Příbram udeřila až v úvodu druhého poločasu, Mahmutovič zařídil pokutový kop, který proměnil Rezek – 3:1.

Vstřelený gól hosty podle předpokladů nabudil, zvýšili obrátky, jenže nebezpeční nebyli ani náhodou. Prostor mezi tyčemi trefovali spíše domácí. Překvapit gólmana zkoušel z úhlu Šimkovský, Boháč se však nachytat nenechal. Na druhé straně to zkoušeli Pecháček s Mahmutovičem, míč ale proletěl jen vápnem. Soustavný tlak si favorit nevytvořil, pokusy Divíška a Treglera hrůzu nebudily. A skóre už se nezměnilo ani po střelách Tichého či Hanzlíka.



„Bylo důležité, že se nám podařilo vstřelit první gól. Výkon byl kvalitní, podobně jako o víkendu, kdy jsme ale prohráli v prvním kole ČFL. Před kluky musím jenom smeknout, teď je ale důležité, abychom zregenerovali před sobotou, kdy hrajeme poprvé mistrák doma," myslel na ČFL trenér domácích Karel Zuna.



„Od začátku dostali šanci hráči širšího kádru – Moravec, Pecháček, Kvída, Boháč, ale sami jste viděli, že to na nadšeně bojující domácí v čele s hrotovým útočníkem Kacafírkem nestačilo," povzdychl si kouč poražených Martin Pulpit.

FK Litoměřicko - 1. FK Příbram 3:1

●Branky: 9. a 24. z pk. Kacafírek, 41. Faust – 48. Rezek z pk., Suchý, Křeček, Kolmistr, Pavlíček, poločas 30, r. Ginzel – Poživil, Vitner, 1423 diváků.

●Litoměřicko: Měsíček – Šimkovský, Procházka, Suchý, Šraga – Hanuš, Holub (73. Hanzlík), Křeček, Faust (70. Kolmistr) – Pavlíček – Kacafírek (79. Tichý).

●Příbram: Boháč – Mareš (46. Ferrara), Kvída, Jiránek, Pecháček – Pilík (46. Majtán), Trapp, Tregler, Moravec (26. Rezek), Divíšek – Mahmutovič.