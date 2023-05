Okresní kolo fotbalového McDonald's Cupu na Litoměřicku poslalo do krajského finále, které se uskuteční 17. května v Teplicích, tři zástupce. V kategorii 1. - 3. tříd postoupila ZŠ Libochovice, čtvrtým a pátým třídám vládla pořádající ZŠ Jungmannova z Roudnice, v malotřídkách uspěly Krabčice.

McDonald's Cup 2023, Litoměřicko, okresní kolo | Foto: P. Kašpar & rodiče žáků ZŠ Jungmannova

Celý turnaj hostil roudnický areál Pod Lipou. "Někdo fandí, někdo hraje. Opět vyšlo počasí a musím říct, že mě osobně toto kolo baví nejvíce. Je to sice náročnější na uspořádání, ale prckové jsou parádní," líčil jeden z pořadatelů Vít Křivanec z domácí základní školy. "Ať umějí nebo ne, hrají jako mistři," culil se.

"Rád bych poděkoval paní Vlčkové za její vždy ochotný přístup při poskytnutí hrací plochy, zázemí pro hráče a občerstvení. Nedílnou součástí týmu ZŠ Jungmannova byl také Ondra Čížek, který se podílel na postupu domácího týmu do krajského finále. Obecně patří dík také naší škole, jelikož bez kladného přístupu ke sportovním akcím by nebylo možné tuto akci uspořádat," dodal.

VÝSLEDKOVĚ:

OF kat. A- 1. ZŠ Libochovice, 2. ZŠ Masarykova Ltm, 3. ZŠ Školní Rce, 4. ZŠ Brozany, 5.-8. ZŠ Úštěk, Straškov, Čížkovice, Hoštka.



OF kat.B- 1. ZŠ Jungmannova Rce, 2. ZŠ Havlíčkova Ltm, 3. ZŠ A.Baráka Lovosice, 4. ZŠ B. Němcové Ltm, 5.- 8. ZŠ Školní Štětí, ZŠ Straškov, ZŠ Libochovice, ZŠ Bohušovice n.O.



OF kat. M- 1. ZŠ Krabčice, 2. ZŠ Osmička Roudnice n.L.