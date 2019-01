Hrobce - Ještě na začátku 45. minuty by si nikdo nepomyslel, že fotbalisté SK Hrobce nezískají v úvodním kole krajského přeboru na domácím trávníku tři body.

Svého soupeře z Litvínova tlačili, měli i šance, ale skórovat se jim podařilo pouze jednou. V 15. se z úhlu trefil J. Slavíček. Zpytovat svědomí mohli mj. Neuman, Kala, jednou si své vyslechl i sudí Zavadil, který hostům, podle názoru domácích, odpustil penaltu. Litvínov se „chytil" v poslední minutě, kdy mu vyšla jediná akce, Horský poslal míč do prázdné 1:1.

A krátce po změně stran bylo ještě hůř, varování Koudelky ještě nevzali Hrobečtí vážně, a tak udeřil Režný. Hosté přidali ještě třetí branku, po které sice sami snížili, ale poslední slovo patřilo v závěru Mackovi, který uklidil míč k tyči.

„Zápas jsme si prohráli sami. Místo toho, abychom v nějaké 30. minutě vedli o tři, čtyři góly a bylo rozhodnuto, tak jsme pak z ničeho dostali ve 45. minutě gól na 1:1. Za stavu 1:2 jsme pak přestali hrát to, co nám přinášelo šance předtím, nebyli dostatečně trpěliví a akce řešili ukvapeně. Byla tak z toho z naší strany holomajzna. Když zkrátka nedáme góly, tak nemůžeme vyhrát.," zhodnotil duel hrobecký kouč Jaromír Kala.

„V prvním poločase byli jednoznačně lepší domácí, měli hodně šancí, naštěstí pro nás je neřešili technicky dobře, navíc nás podržel gólman. Ve druhé půli to bylo jiné, o dost jsme zlepšili obranu, Hrobeckým jsme ztížili kombinaci a jen Adam Koudelka sám mohl vyřídit zápas. Ty šance, co měli domácí v první půli, jsme my měli ve druhé," poznamenal litvínovský trenér Vratislav Havlík.

Hrobce - Litvínov 2:4

●Branky: 15. J. Slavíček, 80. vlastní (Horský) - 45. Horský, 50. Režný, 68. Batelka, 82. Macko, ŽK 3:5, ČK Batelka (Lit.), poločas 1:1, r. Zavadil, 53.

●Hrobce: Sailer - P. Slavíček (74. Mikas), Matoušek, Kühn, Hála - J. Slavíček, A. Kühn, Polák, Tomášek - Kala, Neuman.