Fotbalisté Brozan prohráli v přípravném duelu v Modré u Děčína s druholigovým Ústím nad Labem. Trenér Jiří Šmidrkal sice kvitoval, že výkon už byl o něco lepší, mrzely ho ale chyby v defenzivě, které dělá Sokol pořád dokola.

FK Ústí nad Labem - Sokol Brozany, zimní příprava 2020. | Foto: Sokol Brozany/Milan Richtr

„Na to, že jsme hráli poprvé na přírodní trávě a ne na umělce to od nás byl docela solidní výkon. Už to mělo hlavu a patu, ale vzadu jsme zase udělali ty stejné chyby, co pokaždé,“ štvalo brozanského kormidelníka. „Defacto tři ze čtyř branek jsme si dali sami,“ mrzelo ho. „Samozřejmě Ústí bylo jako favorit lepší, místy nás přehrávalo, ale krom těch chyb to od nás nebyl úplně zlý výkon,“ dodal.