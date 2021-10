K roku 1921 se podle dochovaných pramenů datuje vznik prvního fotbalového oddílu v Děčíně. O 100 let později si děčínská kopaná vše připomněla povedenou oslavou. Městský stadion v Děčíně připravil pro diváky pestrý program. Vše zahájili nejmenší fotbalisté. Na trávníku se představily týmy domácího FK Junior Děčín a pražské Sparty. Na třech menších hřištích bojovali mladší žáci, starší a mladší přípravka.

Oslavy probíhaly pod patronátem primátora města Děčín Jiřího Anděla. Na hřišti ho zastoupil Martin Pošta, náměstek primátora pro školství, kulturu a sport.

„Bylo to prostě úžasný. Všichni si to pochvalovali, měli jsme jenom pozitivní reakce. Sparťani byli úplně nadšení. Jak prckové, tak legendy. Děčínské legendy byly úplně vyřízené. Ale tohle všechno se dělalo kvůli nim, bez nich bychom tady dnes nebyli. Já jim děkuji za to, že máme v Děčíně takovou fotbalovou historii,“ usmíval se Petr Voříšek, fotbalista FK Junior Děčín, který nastoupil v dresu děčínského výběru legend.

Na trávníku se před hlavním zápasem, který obstaraly legendy SK Děčín Podmokly a AC Sparta Praha, sešli bývalí hráči, trenéři a funkcionáři, kteří se dlouhá léta pohybovali v děčínské kopané. Čtyři z nich se dočkali menších dárků od města Děčína a FK Junior Děčín.

Pak přišel na pořad dne hlavní bod děčínských oslav. Jarošík v brance, v poli Novotný, Kincl, Zelenka a další. Ano, bývalí hráči pražské Sparty proti děčínským fotbalovým legendám, v čele s Voříškem, Čížkem, Ranglem. Na lavičce nemohl chybět trenér Martin Pulpit.

Výborná návštěva, odhadem kolem šesti, sedmi stovek fotbalových příznivců, viděla pěknou exhibici, která nabídla 13 branek. O výsledek tolik nešlo, přesto Sparta porazila Děčín 8:5.

Výběr legend: SK Podmokly Děčín - Sparta Praha 5:8

Branky: Čermák 2, Čížek 2, Vrážel - Jeslínek 3, Flachbart 2, Kincl 2, Zelenka.

Děčín: P. Andok (Mikl) - K. Andok, Šmalcl, Voříšek, Čížek, Ernekr, Žebro, Vrážel, Čermák, Hertl, A. Čapek, Pulpit, Leden, Choc, Rangl, Příhonský, Dornbach, Novák.

Sparta Praha: Jarošík - Novotný, Zelenka, Kincl, Jeslínek, Jeslínek mladší, Flachbart, Stracený, Vrabec, Hartig, Denk, Kučera, Margulius.