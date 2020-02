Fotbalisté Brozan slaví pod novým koučem Jiřím Šmidrkalem první výhru v zimní přípravě. Horní Jiřetín zdolali 4:2. Roudnice porazila v derby 3:1 Bezděkov, Štětí remizovalo v Krupce 3:3. Svůj program mají i další celky.

Brozany neprožívají ideální sezónu, k poslednímu místu v ČFL nabalily v zimní přípravě čtyřzápasovou sérii bez výhry, která stála místo trenéra Petra Čermáka. V zápase s Horním Jiřetínem stál na lavičce poprvé dosavadní asistent Jiří Šmidrkal a Sokol hned zabral a zvítězil 4:2.

„Rozhodně bych tu výhru nějak extrémně nepřeceňoval. Věřím, že nám v hlavách pomůže, ale bylo to proti celku ze dna krajského přeboru a ten výkon nebyl kdo ví jaký,“ upozornil Šmidrkal. „Čeká nás ještě spousta práce,“ zdůraznil. „Chceme začít hrát jeden systém a ne to pořád měnit, potřebujeme hlavně sbírat body. K tomu nesmíme dostávat góly a naopak musíme vždy alespoň nějaký dát,“ nastínil, jakým směrem chce své ovečky posouvat. Sokol se tak vrátí k rozestavení 4-5-1 a Šmidrkal nevyloučil, že se jeho kádru dotknou ještě personální změny. „Někteří hráči by ještě měli přijít, s jinými se dost možná rozloučíme.“

Divizní Štětí prověřila Krupka, která se pere v horní polovině tabulky krajského přeboru. Tým dua Ransdorf-Hoznédl nakonec přivezl z Teplicka remízu 3:3. kterou zařídil dvěma brankami Koloman Horváth, třetí zásah přidal Brůža.

„V prvním poločase jsme měli míč na kopačkách častěji než domácí, které jsme skoro nepustili na dostřel naší branky. Hře dopředu ale chybělo více klidu a odvahy,“ hodnotil šéf klubu Milan Plíšek, jehož tým se dostal do vedení po hrubce domácích. „Druhá půle už se hrála mnohem otevřeněji a mezery v naší v obraně domácí začali trestat. Výkon našeho mužstva ideální nebyl. Vliv na to má i to, že velké množství důležitých hráčů chybělo. Není to ale výmluva, jsme jeden tým. Věřím, že za týden budou moci trenéři do vrcholící přípravy nasadit i uzdravené marody,“ dodal.

LITOMĚŘICKO JE NA SOUSTŘEDĚNÍ

Svůj program mají i další celky. Vedoucí tým krajského přeboru, FK Litoměřicko, je aktuálně na soustředění, kde ladí formu po dvou výhrách (4:3 Brozany a 6:1 Lužec). Další zápas ho čeká až 15. února v České Lípě proti domácímu Arsenalu. Příprava se týká i druhého zástupce v krajském přeboru, Lovosic, které nenavázaly na výhru 4:2 s Neštěmicemi a s Novým Borem padly 1:2.

Hrály také celky z nižších krajských soutěží. Křešice si vezou výhru 3:2 z Mělníka, Roudnice v derby zdolala 3:1 Bezděkov. „Pro nás to byla první zápasová příprava. Výsledek i hru docela bereme, myslím, že jsme proti Roudnici nepropadli,“ hodnotil trenér Bezděkova Bedřich Matoušek.

„Já spokojen být nemohu. Směrem dopředu jsme byli statičtí, do koncovky jsme se dostávali zbytečně komplikovaně. Sice jsme vyhráli, ale opravdu to nebylo ono,“ nebyl spokojen domácí kouč Jakub Pekař. „Po změně stran jsme asi měli více ze hry, ale jsme v jiné fázi přípravy než Bezděkov a bylo by smutné, kdybychom neměli lepší fyzičku než soupeř. Stejně jako na podzim se ukázalo, že pokud hrajeme proti soupeři, který to zavře, máme problém,“ přiblížil, na čem musí jeho svěřenci do startu jarní části zapracovat.

Fotbal, zimní příprava:

Krupka – Štětí 3:3 (0:1)

Branky Štětí: Horváth 2, Brůža

Roudnice n. L. – Bezděkov 3:1 (1:1)

Branky: Hubený ml. 3 – Púčala.

Brozany – Horní Jiřetín 4:2 (0:1)

Nový Bor – Lovosice 2:1

Mělník – Křešice 2:3