Velvary – Brozany potvrdily ve Velvarech, že jsou venku remízovými králi. Z hřiště nováčka si po plichtě 1:1 odvezly dva body za vítězství v rozstřelu a po polovině soutěže jim patří druhá příčka.

Pro domácí je bod málo. „Před utkáním bych ho asi bral, vzhledem k průběhu, kdy jsme hráli proti deseti, je však málo," řekl brankář Velvar František Marek a litoval začátku, kdy už ve čtvrté minutě nezvládli domácí situaci po rychle rozehraném vhazování soupeře na polovině hřiště, po kterém se před něj dostal Šollar a otevřel skóre.



„Měl dost času na to, aby se podíval a uklidil to," povzdechl si gólman s tím, že jinak měl minimum práce. „Škoda, že Budějský nedokázal v závěru vstřelit druhý gól, měl na to dvě možnosti," posteskl si Marek.



Byl to však právě velvarský záložník, který z penalty nařízené za ruku vyrovnal na 1:1. To už byli Severočeši v deseti potom, co jejich kapitán Cibulka fauloval unikajícího Chrobáka.



Předseda Slovanu David Vedral měl před utkáním ze soupeře velký respekt. Po závěrečném hvizdu však měl pocity podobné Markovým. „Brozany mě vůbec nepřesvědčily. Nejaktivnější byl jejich trenér Němec na střídačce, který pořád kritizoval rozhodčí a vlastní hráče ne," řekl na adresu fotbalového internacionála a nechápal, proč se mu říká Němej. „Byli jsme lepší, měli jsme spoustu šancí, které jsme neproměnili. Oni měli jedinou a dali ji. O tom to je," řekl velvarský boss.



V rozstřelu ve čtvrté sérii oba týmy selhaly, rozhodlo se v šesté, kdy brozanský Lipš lapil pokus Ludvíka, který neuspěl na podzim už podruhé.



„Teď už jsme zachránění," začal s nadsázkou ohlédnutí za duelem brozanský vedoucí Ján Kudlička. „Ale vážně, ještě, že už je konec. Teď už ty zápasy nemají s fotbalem moc společného, především kvůli terénům. Domácí jezdili, dřeli, po vyloučení Cibulky nás i zatlačili. Kopali strašně moc standardek, my jsme se za půlku ani nemohli dostat, praporky asistentů byly pořád nahoře. Ovšem zvládli jsme to, na podzim jsme v devadesáti minutách neprohráli."

Velvary – Brozany 1:2 np

●Branky: 72. Budějský – 4. Šollar, ŽK 0:3, ČK 58. Cibulka (Brozany), poločas 0:1, r. Řeháček, 150.

●Brozany: Lipš – Franc, Dunderovič, Cibulka, Bubeníček – Marič (74. Bittengel), Studecký, Zadina, Hajdarevič (61. Stehlík), Šollar – Benda (90. Hajro).