Spojením obou týmů v žádném případě nedojde k zániku SK Bezděkov. „V současné době se ještě dolaďují podmínky vzájemné spolupráce, ale na základních principech jsme domluveni. Naši fanoušci se tak mohou stále těšit na své oblíbené hráče, spolupráce s SK Roudnice nám však umožní okysličit kádr dravým mládím,“ prozradil předseda SK Bezděkov Antonín Job.

Soutěžní utkání se tak i nadále budou hrát na stadionu SK Bezděkov a v časech, na který jsou bezděkovští příznivci zvyklí. „Bezděkov, stejně jako mnoho ostatních klubů, potřebuje řešit nedostatek hráčů v kategorii dospělých. Po zralé úvaze jsme se rozhodli jít cestou spolupráce s SK Roudnice, který má díky partnerství s VOŠ a SOŠ dostatek mladých talentovaných fotbalistů. Díky silným ročníkům, které budou nyní vycházet z kategorie dorostu, bychom chtěli těmto hráčům umožnit adaptaci na dospělý fotbal v I. B třídě a následně je posunout o nějakou tu soutěž výše,“ doplnil trenér SK Bezděkov Bedřich Matoušek (na snímku vlevo se současným trenérem A týmu SK Rce Jakubem Pekařem).

„Jsem rád, že jsme se s vedením SK Bezděkov dokázali domluvit na spolupráci po mládeži i v dospělých. Spolupráce navazuje na naše vize zaměřené na výchovou mládeže," pochvaloval si i předseda SK Roudnice Petr Týma.

„S Bezděkovem spolupracujeme v kategorii přípravek, poté hrají talentované děti v SK ligu mladších žáků a divizi starších žáků. Po skončení žákovského věku odcházejí do partnerského klubu FF VOŠ a SOŠ Roudnice, kde nastupují v divizi dorostu a věřím, že v budoucnu se podaří postoupit do ligových soutěží. Tím, jak se v dalších letech budou do SK Roudnice z FF VOŠ a SOŠ vracet herně i populačně silnější ročníky, nastane možný problém s jejich uplatněním v mužském fotbale, resp. v uplatněním na odpovídající úrovni. Myslím si, že je škoda, aby např. divizní dorostenec hrál v okresních soutěžích, kde už není předpoklad dalšího zvýšení výkonnosti. A protože ne všichni dorostenci se mohou najednou včlenit do kádru I. A třídní Roudnice, tak je třeba, aby ti, kterým se to nepodaří, dostali možnost pokračovat na odpovídající úrovni. A to by mělo být právě v I. B třídě na Bezděkově, kde je připravená úzká spolupráce hráčů a samozřejmě i trenérů. Rád bych poděkoval všem členům obou klubů, kteří se podíleli na tomto, jak věříme, oboustranně výhodném spojení. A doufám, že tento krok přispěje i k celkovému rozvoji fotbalu na Podřipsku," dodal Petr Týma.

Ladislav Pokorný