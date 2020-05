Dlouhé čekání amatérských fotbalistů končí. Dvacet tři klubů z Litoměřicka se přihlásilo do seniorského turnaje, který proběhne od 28. května do 29. června. Kluby neplatí startovné, domácí klub je povinen vyplatit odměny rozhodčím, které zajistí a deleguje okresní fotbalový svaz. Trenéři mají možnost tří střádání s maximálním počtem 11 hráčů. Vystřídaný hráč se nesmí vrátit do hry.

Okresní fotbalový svaz připravit tento turnaj kromě dospělých také pro juniory a mladší a starší dorostence.

Kategorie dospělých - rozpis turnaje

Skupina A

FK Viktorie Čížkovice

TJ Sokol Medvědice

SK Český granát Podsedice

SK Třebívlice



Skupina B

FK Vchynice

TJ Sokol Úpohlavy

FK Slavoj Třebenice

FK Travčice



So 30. 5. 2020 od 17.00 hod:

Čížkovice – Třebívlice

Vchynice – Travčice

Medvědice – Podsedice



Ne 31. 5. 2020

Úpohlavy – Třebenice



So 6. 6. 2020 od 17.00 hod:

Třebívlice – Podsedice

Travčice – Třebenice

Čížkovice – Medvědice

Vchynice – Úpohlavy



So 13. 6. 2020 od 17.00 hod:

Medvědice – Třebívlice

Třebenice – Vchynice

Podsedice – Čížkovice



Ne 14. 6. 2020

Úpohlavy – Travčice



So 20. 6. 2020 od 17.00 hod:

Semifinále Play-off

Semifinále Play-out

So 27. 6. 2020 od 17.00 hod:

Finále

Zápas o 3. místo

Zápas o 5. místo

zápas o 7. místo

Poznámka: Do semifinále postoupí dva nejlepší kluby z každé skupiny. Další dva týmy do semifinále Play-out.



Skupina C

TJ Dobříň

TJ Viktorie Budyně nad Ohří

SK Sahara Vědomice

TJ Sokol Mšené Lázně



Skupina D

SK Předonín

SK Štětí „B“

TJ Sokol Ctiněves

FK Bechlín



So 30. 5. 2020 od 17.00 hod:

Dobříň – Mšené Lázně

Předonín - Bechlín

Budyně - Vědomice

Štětí „B“ - Ctiněves



So 6. 6. 2020 od 17.00 hod:

Mšené Lázně – Vědomice

Bechlín - Ctiněves

Dobříň - Budyně

Předonín – Štětí „B“



So 13. 6. 2020 od 17.00 hod:

Budyně – Mšené Lázně

Štětí „B“ - Bechlín

Vědomice - Dobříň

Ctiněves - Předonín



So 20. 6. 2020 od 17.00 hod:

Semifinále Play-off

Semifinále Play out



So 27. 6. 2020 od 17.00 hod:

Finále

Zápas o 3. místo

Zápas o 5. místo

zápas o 7. místo

Poznámka: Do semifinále postoupí dva nejlepší kluby z každé skupiny. Další dva týmy do semifinále Play-out.



Skupina E

TJ Sokol Libochovany

Slavoj Úštěk

FK Polepy

TJ Sokol Hošťka



SKUPINA F

Volný los

TJ Sokol Střížovice

TJ Lovečkovice

FC Libínky 1948



So 30. 5. 2020 od 17.00 hod:

Libochovany - Hoštka

VOLNÝ LOS - Libínky

Úštěk - Polepy

Střížovice - Lovečkovice



So 6. 6. 2020 od 17.00 hod:

Hoštka – Polepy (hřiště Vrbice)

Libínky - Lovečkovice

Libochovany - Úštěk

VOLNÝ LOS - Střížovice



So 13. 6. 2020 od 17.00 hod:

Úštěk – Hoštka

Střížovice - Libínky

Polepy - Libochovany

Lovečkovice – VOLNÝ LOS



So 20. 6. 2020 od 17.00 hod:

Semifinále Play-Off

Zápas 3. týmu sk. „E“ proti 3. týmu sk. „F“

So 27.6.2020 od 17.00 hod:

Finále

Zápas o 3. místo