Litoměřice - Fotbalisté Litoměřicka v utkání proti Baníku Souš excelovali. Ve druhém měření sil v zimní přípravě rozstříleli soupeře 7:2.

Fotbalisté Litoměřicka na ústecké umělce. | Foto: Miloš Štádler

Základ k výhře položili už v první půli, kterou ovládli 6:0, hattrickem se tentokrát blýskl Bulíř, další góly přidali Dolejší, Verner, Štefko a Surmaj.

„Toto utkání bylo vložené, jelikož Souši vypadl soupeř. Nás čekalo víkendové volno, a tak jsme souhlasili s tím, že zápas odehrajeme,“ osvětlil trenér Litoměřicka Zdeněk Hašek, podle nějž je herní praxe důležitá i z pohledu zkoušení nových hráčů. „V prvním poločase byla naše hra odpovídající mužstvu z ČFL, šest branek dalších jedenáct střel bylo obrazem hry, kde naši hráči jednoznačně dominovali,“ hodnotil kouč vítězného celku.

„Je nutné, aby si hráči v utkání osvojili, to co po nich v trénincích chci a to hlavně v kombinaci a řízení hry. Musím říci, že první půle byla dobrá, bohužel střídající hráči nenavázali na kvalitu z prvního poločasu,“ doplnil. „Skoro všechny branky padly po dobrém pressingu a chybách domácích v rozehrávce,“ uzavřel Hašek, který si pochvaloval především práci na útočné polovině hřiště. Další zápas hraje jeho celek o víkendu s Hradcem Králové.