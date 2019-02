Po úspěšném domácím vystoupení proti Litvínovu (2:0) zajíždějí už v sobotu dopoledne (10.15) fotbalisté Sokola Brozany do Čelákovic, kde je čeká tým, který si od nich na podzim odvezl tři body (2:4). Na jaře však domácí na vítězství čekají, podlehli teplické rezervě a poté byl jejich zápas v Českém Brodu odložený.

Výhodu domácího prostředí budou mít ze čtyřlístku celků z regionu tentokrát pouze Štětští, když Litoměřičtí sehrají duel s AFK LoKo Chomutov na umělé trávě SK Roudnice (SO, 10.15). „Nejsem z toho příliš nadšený. Už jsme se těšili, že si zahrajeme na vlastním hřišti. Je to hodně důležitý zápas, ve kterém musíme bezpodmínečně bodovat. Až na Kekuleho jsme kompletní, tedy i s Vlasákem, který dostal podmínku. Asi dojde k nějakým změnám, možná i v rozestavení, ale to si řekneme až na předzápasovém tréninku,“ nechtěl bližší podrobnosti prozradit trenér Milan Chlouba.

Ve stejném čase nastoupí ke svému utkání i dvanácté Štětí. Sedmý Střekov nebude podle kouče Lukáše Fišera snadným soupeřem. „Těsně prohráli s Kadaní, porazili Oldřichov. Bude to těžké, ale věřím, že to zvládneme. Potřebujeme se odlepit od spodku tabulky. Kádr je stále úzký, pokud budou mít dorostenci odložené kolo, budu mít k dispozici i je.“

Až v neděli by se měli představit fotbalisté čtvrté Roudnice v Modré a třetího Bezděkova na hřišti druhých Neštěmic.

I. A třída

Na jarní start si musí fotbalisté FK Lovosice počkat. S Juniorem Děčín se lídr A skupiny I. A třídy utká v náhradním termínu. „Hřiště je jako houba, úplně podmáčené. I delegát poznal, že se hrát nemůže. O náhradním termínu budeme jednat, vypadá to na 15. duben,“ prozradil trenér domácích Antonín Marčaník.

To v Milešově (4.), kam v sobotu odpoledne (15) zajíždí jedenáctý Šluknov, by se utkání mělo uskutečnit. „Hřiště je měkčí, ale na takových devadesát devět procent budeme hrát,“ říkal v pátek šéf místního klubu Josef Brabenec. České Kopisty hostí dvanáctou Českou Kamenici.

I. B třída

V A skupině si oba týmy z Litoměřicka v sobotu zahrají na hřištích s umělou trávou. Úštěk hraje v Děčíně s místním Unionem (14), Liběšice se v roli pořadatele představí na Střekově v duelu se Svádovem (15).

V B skupině poutá pozornost derby mezi druhými Libotenicemi a osmými Hrobcemi (15), ve kterém budou domácí vracet svému soupeři porážku 5:1. Okresní rivalové se utkají i v Černivi, kam zajíždějí Mšené–lázně (15). Vedoucí Pokratice hostí ve třetím víkendovém derby Rovné (14). Až v neděli se hrají utkání Straškov – Srbice a Modlany B – Křešice.

Okresní soutěže

Sobota: II. třída od 15: Dobříň – M. Žernoseky, Budyně – Podlusky, Roudnice B – Žitenice, Prackovice – Libochovice, Čížkovice – Litoměřice B, Mlékojedy – V. Žernoseky.

III. třída: Předonín – Dušníky, Kleneč – Straškov B (Straškov), Střížovice – Rovné B, Bříza – Vražkov, Polepy – Hoštka, Račice – Židovice, Bechlín – Lounky, Úpohlavy – Zahořany, Bohušovice – Velemín, Brňany – Libochovany, Ploskovice – Lovosice B.

Neděle: II. třída: Travčice – Lukavec.

III. třída: Terezín – Lovečkovice, Milešov B – Vchynice, Brozany B – Třebušín.