Smutná zpráva zastihla v neděli fotbalové Mělnicko a Litoměřicko. Ve věku 46 let zemřel Michal Hamšík (na snímku).

Michal Hamšík na archivním snímku | Foto: archiv Deníku

Bývalý futsalista Olympiku Mělník, jenž se podílel na historicky prvním postupu klubu do nejvyšší soutěže, byl aktivní i ve fotbale. Začínal v České Lípě, zahrál si i 2. dorosteneckou ligu, ČFL a divizi. Po vojně hostoval v Litoměřicích, pak přestoupil do Štětí. Z něj si dvakrát odskočil na Mělnicko, ale pokaždé se do Štětí vrátil. Působil i ve vedení klubu a prvního týmu, a to dlouhých 17 let až do roku 2014. „I poté zůstal aktivním členem staré gardy Štětí, za níž hrál ještě letos. Jezdil se dívat i na naše zápasy. Znali jsme se velice dobře, všechny nás tato zpráva zasáhla,“ smutnil současný šéf Štětí Milan Plíšek.