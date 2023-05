Největší školní turnaj v Česku, McDonald's Cup, zná postupující z Ústeckého kraje na finálový Svátek fotbalu do Uherského Hradiště.

Krajské finále McDonalds Cupu | Video: Deník/František Bílek

V Teplicích, kde se krajské kolo ve středu konalo, vládne spokojenost. V kategorii B, což jsou žáci 4. a 5. tříd, uspěla ZŠ Bílá cesta.

„Finále bylo jednoznačné, kluci hráli výborně. Máme kluky z Junioru Teplice, FK Teplice, Baníku Modlany, Ústí nad Labem. Dostali jsme se do Uherského Hradiště, to je velký zážitek. Parádně jsme si to užili a těšíme se na další souboje,“ radoval se z postupu trenér Bora Matouš.

„Bylo to hodně zábavné. Povedlo se mi dát z půlky gól do šibenice. Ve fotbale bych chtěl vyhrát všechno, co se jen vyhrát dá,“ usmíval se David Stožický z vítězného družstva. Radost zavládla také v týmu ZŠ U nemocnice Rumburk a ZŠ Kolová. Ta ovládla kategorii malotříd, které mají v tomto ročníku populárního turnaje premiéru.

„Vše se nám povedlo, máme velkou radost. Opět nám vyšlo počasí, což je tady u nás v Teplicích už taková tradice, protože za dlouhá léta pršelo snad jen jednou. A pochopitelně velkým úspěchem je to, že se do velkého finále dostala naše teplická škola. Budeme jí všichni držet palce,“ měl v očích plamínky Jaroslav Bartoš, stále nadšený organizátor okresních a krajských kol.