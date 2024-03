"O poločase jsme si řekli, že proti větru to pro nás může být lepší. Máme typy útočníků, kteří dělali domácím velké starosti, mužstvo navíc předvedlo výborný taktický výkon," pochvaloval si hostující lodivod. "Soupeře jsme téměř k ničemu nepustili, navíc jsme dali tři góly a ještě dostal soupeř červenou kartu po faulu na našeho hráče, který už by šel sám," popisoval Macel pozitiva.

Ke tříbodovému zisku pomohly také dvě posily, které v Pokraticích dotáhli na poslední chvíli, v pátek odpoledne. "Z Lovosic k nám přišli Marek Suchý a Dominik Walter, a oba předvedli výborný výkon. Myslím, že ukázali, že pro nás budou velice platnými hráči," těšilo šéfa hostující lavičky. Ten pěl ale ódy i na ostatní svěřence. "Pochvalu si zaslouží všichni, včetně hráčů z lavičky, která tím zápasem žila. Každý, kdo do toho utkání nastoupil, odevzdal maximum," kýval uznale hlavou.

Pokratice podle něj vytěžily maximum z náročné přípravy, ačkoliv výsledkově se jeho svěřencům proti kvalitním protivníkům příliš nevedlo. "Sice jsme prohrávali, ale věděl jsem, že například rychlostně nám to pomůže připravit se na tempo, které mají týmy ze špičky I. A třídy či z krajského přeboru," odhalil svůj záměr ze zimního drilu.

Podobně složenou přípravu měly i Dušníky, jenže do úvodního zápasu jim to nebylo nic platné. "Nám se zápas zkrátka nepovedl. Bylo to takové to utkání, kdy se nepotkáte vůbec s ničím. Asi se nám trochu dostalo do hlav, že už to není jen příprava, ale první mistrák," klopil zklamaně hlavu domácí trenér Petr Lédl.

"Naopak soupeř předvedl velice disciplinovaný výkon, výborně nás napadal…," smekl před protivníkem. "Byla to bitva se vším všudy, derby, Pokratice si ale šly za výhrou, my se naopak nevzmohli vůbec na nic," pokrčil rameny. "Po výsledkově dobré přípravě to pro nás je facka, kterou jsme asi potřebovali. Musíme to hodit za hlavu a jít dál," uzavřel.