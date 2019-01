Litoměřice – Už to vypadalo na jasnou výhru, nakonec se však museli fotbalisté FK Litoměřice ve středečním přípravném duelu strachovat.

Hostující Střekov, který bude po sestupu nastupovat v novém ročníku v I. A třídě, se totiž v závěru dotáhl na rozdíl jediného gólu. Těsnou výhru však svěřenci Jaroslava Zlaty udrželi.



„Vedli jsme už 5:1, ale soupeři se podařilo snížit. To už ale v brance nebyl Marek, který se srazil s jedním z protihráčů. Oba museli na šití a do branky nastoupil z pole Novotný,“ objasnil domácí asistent Jakub Krůta.



K další přípravě si litoměřický účastník nejvyšší krajské soutěže zajede v sobotu do Rakovníka (KP).

Litoměřice – Střekov 5:4 (3:1)

Branky: Stejskal 2, Novotný, Grunert, Tichý – Vošáhlík 2, Bednář, Urbík.

Litoměřice: Marek – Novotný, Petrus, Smetana – Rondoš, Novák, Grunert, Hurt, Svoboda – Tichý, Stejskal (Hruška, Kocman, Kuchař).