Před sezonou se ve fotbalovém klubu Pokratice-Litoměřice opětovně založil dorostenecký tým. Za poměrně kuriózních okolností. V krajské soutěži se mladšímu dorostu daří skvěle, nyní má před sebou poslední kolo nadstavbové části, ve kterém chce uhájit první místo.

Mladší dorost z Pokratic bojuje o titul krajského přeborníka. | Foto: archiv klubu

Pokratice vyhrály základní část se čtyřbodovým náskokem před Neštěmicemi. Ve skupině „o vítěze“ zvládly bez ztráty kytičky dalších pět zápasů. Pokud zvládnou ten poslední, můžou slavit.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

V pátek 14. června nastoupí lídr soutěže od 18 hodin v Černčicích, kde na něj čeká třetí tým tabulky. Pokratice mají jednobodový náskok na Neštěmice, které hrají v Bílině.

„Už máme vyprodaný jeden autobus fanoušků a chystáme druhý. Našim fanouškům moc děkujeme,“ řekl Miroslav Otta, trenér mladších dorostenců z Pokratic.

Mladší dorost z Pokratic bojuje o titul krajského přeborníka.Zdroj: archiv klubuDorost se tady založil po dvanácti letech, má to svůj příběh. „Před sezonou jsme přišli z Lovosic. Dva trenéři a třináct hráčů. V Lovosicích jsme prostě nebyli spokojení se stavem tamního fotbalu. Tým se doplnil o pokratické mladíky. Chtěli jsme v soutěži hrát nahoře. To, že hrajeme o celkové vítězství, je pro nás velký úspěch,“ přiznal.

V Pokraticích si mysleli na postup do celostátní soutěže, to ale padlo. „Chtěli jsme to zkusit, ale nenašli jsme jiný tým, se kterým bychom to dali dohromady. Takže prakticky celý tým přejde do staršího dorostu, někteří dorostenci už nastupují za tým dospělých v krajské I.A třídě,“ zdůraznil Otta.

Právě derby zápasy s Lovosicemi byly pro Pokratice v sezoně největším tématem. „Jak už jsem řekl, mě se nelíbila lovosická klubový politika. Tak trochu jsme se vystřídali, jelikož tam s některými hráči odešel pan Marčaník. Obě vzájemné zápasy byly vyostřené. Oba jsme vyhrály, Lovosice navíc hrají skupinu o udržení. Pro nás je to satisfakce,“ pokýval hlavou.

Flégl se nepohodl s koučem a chodí za béčko. Svými góly mu vykopal postup

Otta přiznává, že práce s hráči dorosteneckého věku není rozhodně žádný med. „Možná mám výhoda, že k nim mám věkově blíž, přeci jen mi je 34. Jdu s nimi už osmým rokem, budu pokračovat i ve starším dorostu. Samozřejmě vám nezůstanou všichni. Ten věk mezi patnácti až sedmnácti lety je ošidný. Přijdou na řadu jiné záliby nebo holky. Je to čím dál tím náročnější. Když jsem hrál já v dorostu, bylo to úplně jiné,“ dodal Miroslav Otta.