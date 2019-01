Litvínov - Konečně se dočkali. Litoměřičtí fotbalisté poprvé v jarní části uspěli na hřišti soupeře a dotáhli se v tabulce nejvyšší krajské soutěže na vedoucí Krupku na bod.

Ilustrační foto | Foto: Miloš Pekař

V utkání 21. kola byli mírným papírovým favoritem domácí, kteří se prezentovali v posledních zápasech kvalitními výkony. Ovšem už po dvaceti minutách bylo jasné, že se body postěhují. Litoměřičtí totiž skórovali třikrát.

„Přitom jsme jeli do Litvínova s respektem, nevyhráli jsme tam už hodně dlouho. Navíc domácí mají docela fazónu. O to víc nás ta výhra samozřejmě těší," byl spokojený šéf litoměřického klubu Radek Bania.

Hosté do utkání vstoupili jako z partesu. Gólman Svoboda se snažil, ale nezabránil třem rychlým brankám. Skóre otevřel Rapavý, který zužitkoval přihrávku J. Dolejšky. Netrvalo dlouho a bylo to 0:2. To Rapavý poslal do úniku M. Dolejšku, ten si obhodil gólmana a do prázdné se musel trefit. V tu dobu byli Litvínovští zralí na ručník. Navíc inkasovali potřetí z kopačky M. Dolejšky.

Trenérský tandem Knapík Zuna v pauze upozorňoval, že je třeba nic nepodcenit. Domácí si totiž věřili, např. Martin Kulhánek se vsadil o basu piva, že se spoluhráči vyhrají druhou část 4:0 a body zůstanou doma. To se ale nestalo.

Střely na Diveckého pršely z hodně uctivé vzdálenosti. „Naši kluci dál v pohodě diktovali tempo a řebíček do litvínovské rakve zatloukl po hodině hry M. Dolejška, který tak završil svůj hattrick. Pakliže domácí neinkasovali pětku, mohli děkovat tandemu Novotný Šikl, když druhý uvedený trefil pouze tyč," poznamenal spokojený Radek Bania.

Litvínov - Litoměřice 0:4

• Branky: M. Dolejška 3, Rapavý, ŽK 3:3, poločas 0:3, r. Bouma, 100.

• Litoměřice: Divecký - Rapavý, M. Novotný, Svoboda, Smetana - Rondoš, Grunert, M. Dolejška, J. Dolejška - Hála, J. Novotný (Šikl, Tichý, Čámský, Hranička, F. Novotný).

Mojmír Strachota