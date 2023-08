Dvojice pro 2. kolo MOL Cupu určil pondělní dopolední los. Ústí nad Labem bude hostit Mladou Boleslav, s níž by mohl na sever Čech dorazit i bývalý ústecký útočník Vasil Kušej. Pikantní souboj čeká také Brozany, které i s početnou exteplickou enklávou přivítají doma právě skláře. Úředním termínem je středa 30. srpna.

Zopakují si Brozany radost z vítězství proti Teplicím? | Video: Deník/František Bílek

Ten bude hraničním zejména pro ústeckou Armu, která touží hrát na domácím stadionu. K tomu se ale musí stihnout dokončit rekonstrukce atletické dráhy, kvůli níž hrají Ústečtí prvních pět ligových zápasů venku. Domácí premiéra je zatím naplánována na 8. září.

"Ve čtvrtek máme schůzku s firmou, která rekonstrukci provádí. Věřím, že se vše stihne včas, rozhodně bychom neradi hráli v azylu v Modré," uvedl sportovní manažer FK Viagem Ústí nad Labem Vasil Knor. Podle něj by byl ve hře i možný posun termínu zápasu na 6. září. "Z naší strany určitě, záleží ale, zda by na to přistoupila i Mladá Boleslav."

DOBRÝ LOS

Ačkoliv Severočeši neodstartovali soutěžní ročník nejlépe, na konfrontaci s ligovým soupeřem se těší. "Zápas s ligovým účastníkem pro nás bude svátek, já, hráči i celé vedení se na to moc těší. Vyzkoušíme si zápas proti velkému favoritovi, přesto věřím, že svou kůži nedáme lacino a budeme vyrovnaným soupeřem," řekl trenér Branislav Sokoli s tím, že doufám i v početnou diváckou návštěvu.

Podobné ohlasy se nesou z Brozan, kam přijedou prvoligové Teplice. "Bude to zase něco jiného, je fajn, že budeme hrát doma proti účastníkovi nejvyšší soutěže. Rozhodně je to lepší, než cestovat někam ven třeba ke třetiligovému soupeři," řekl Jiří Šmidrkal.

Duel bude mít pikantní nádech i pro několik domácích hráčů (např. Jindráček, Šup, Strada či Krátký), kteří v minulosti prošli Teplicemi. "Už to ale asi nebude takové, přeci jen už je to pár let a myslím, že to trochu opadlo," dodal Šmidrkal.

Zajímavostí je, že Brozany o uplynulém víkendu sehrály utkání v rámci ČFL s teplickou rezervou, Ústí zase bojovalo na hřišti béčka Mladé Boleslavi.

Ze zbylých dvou krajských zástupců se doma představí také Baník Most-Souš, který vyzve Pardubice, s jejichž B týmem absolvoval zápas ČFL v 1. kole. Varnsdorf musí nejprve dohrát odložené utkání 1. kola na hřišti Kosmonos, pokud postoupí, čeká ho výjezd na Kladno.