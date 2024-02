Chomutovsko, skupina západ: SKP Kadaň

Kadaň se svými kanonýry a Jany Kinským a Baslem vyletěla na podzim nahoru. V odehraných zápasech padla jen jednou. „Před dvěma lety, co jsem tým převzal, tak jsme udělali docela pokrok. Samozřejmě by se nám líbilo, kdyby to celé bylo korunované postupem do krajské soutěže, kde dříve klub působil,“ řekl trenér SKP Jan Hudák.

Čelo tabulky: 1. SKP Kadaň 24, 2. Radonice 19, 3. Černovice B 19, 4. Vilémov 18, 5. Vejprty 17.

Chomutovsko, skupina východ: Slavoj Droužkovice

Ve druhé skupině je situace dramatičtější. Droužkovice mají bod náskok před druhou rezervou Ervěnic. O postupu se tady nahlas nemluví. „Nepřemýšleli jsme nad postupem, i když vedeme tabulku. Já osobně tyhle ambice nemám. Zahrál jsem si krajské soutěže, kopal jsem krajský přebor. Kdyby došlo na lámání chleba, tak by záleželo na ostatních klucích, zda by si chtěli zkusit vyšší soutěž,“ poukazuje hrající trenér Milan Campr.

Čelo tabulky: 1. Droužkovice 26, 2. Ervěnice-Jirkov B 25, 3. Strupčice B 21, 4. Spořice B 20, 5. Otvice 19.

Teplicko/Mostecko: SK Dubí

Podzimní část okresního přeboru Teplicka a Mostecka ovládl SK Dubí, na čele tabulky má pětibodový náskok před rezervou Modlan. Trenér „eskáčka" Michal Valenta, jehož si řada fanoušků pamatuje jako obránce Teplic, se o případném postupu moc bavit nechce. „Neradi o tom mluvíme. Hlavně chceme hrát hezký fotbal a vyhrávat. Uvidíme, co to přinese. Pravdou ale je, že by si kluci vyšší soutěž zasloužili, protože vytvořili skvělou partu, která táhne za jeden provaz i mimo hřiště.

Navíc tu máme krásný areál, o který se lidi hodně starají,“ řekl Valenta. V Dubí nedošlo v kádru k žádným personálním změnám. „Myslím, že by tým měl zase fungovat. Je nás dost, navíc máme béčko, takže je kam sáhnout, když je potřeba."

Čelo tabulky: 1. SK Dubí 37, 2. Modlany B 32, 3. Proboštov B 30, 4. Horní Jiřetín B 30, 5. Unčín 27.

Lounsko: Černčice

Neprohráli, mají nejvíce bodů, nejlepší obranu a v čele okresního přeboru tříbodový náskok na největšího pronásledovatele, rezervu Dobroměřic. Fotbalisté z Černčic budou chtít svojí jízdu do krajské soutěže dokončit na jaře. „Před sezonou jsme si říkali, že by bylo fajn být nahoře, ideálně po podzimu první, což se nám podařilo, a tak můžeme být s první polovinou soutěže a naplněním hlavního cíle spokojení," řekl Jan Musil, předseda vedoucího celku tabulky SK Černčice. V minulé sezoně se černčická parta přetahovala o první příčku s Kryry, které nakonec I. B třídy vybojovaly. „Snad vedení v tabulce tentokrát udržíme, chceme navázat na výkony v podobném duchu, v jakém jsme hráli na podzim. Největším soupeřem bude podle mě dobroměřická juniorka, která tam má šikovné kluky a navíc se může posílit z A mužstva," dodal Musil. Posilou by mohl být Josef Uldrich, navrátilec z Loun.

Čelo tabulky: 1. Černčice 35, 2. Dobroměřice B 32, 3. Buškovice 29, 4. Vrbno 27, 5. Výškov 21.

Litoměřicko: Litoměřicko B

O čelo litoměřického okresního přeboru se zatím dělí Rovné a Litoměřicko B. O skóre vede druhý jmenovaný tým, ačkoliv vzájemné zápasy hovoří zatím pro Rovné, které doma uspělo 4:3 po penaltách. Oba celky, které vidí krom svého soka jako spolufavorita ještě třetí Hoštku, která je o sedm bodů zpět, prahnou po postupu. „Určitě bychom do toho šli, je to náš cíl od začátku sezóny," uvedl trenér litoměřické rezervy Milan Šmídl. „Zájem o postup rozhodně máme, oba soupeře jsme dokázali na podzim porazit," kontroval předseda Podřipanu Zdeněk Fengl. Vzájemný souboj lídrů je na programu 4. května.

Čelo tabulky: 1. Litoměřicko B 35, 2. Rovné 35, 3. Hoštka 28, 4. Liběšice 26, 5. Libotenice 24.

Ústecko: Neštěmice B

Velice vyrovnaná je situace v okresním přeboru Ústecka. Na vedoucí Neštěmice B ztrácí pouhý bod Střekov, na dostřel jsou o další bodík zpět i třetí Dubice. „Postoupit chceme, pracujeme na tom od

úvodního kola a hlavním cílem to zůstává i pro jarní část. Uvidíme, zda by chtěly nahoru Dubice, já osobně považuji za největšího soupeře Střekov. Myslím, že aktuální tabulka odpovídá ambicím jednotlivých týmů," uvedl trenér prozatímního lídra Michal Doboš. Jeho tým, který ovládl první duel na Střekově 4:3 v penaltovém rozstřelu, přivítá svého konkurenta v neděli 12. května.

Čelo tabulky: 1. Neštěmice B 29, 2. Střekov 28, 3. Dubice 27, 4. Vaňov 25, 5. Malečov 22.

Děčínsko: Jiříkov

Jiříkovský Spartak má sice stejně bodů jako druhý Velký Šenov, k dobru má ale podzimní dohrávku na hřišti děčínského Unionu. Jiříkov odmítl postup v minulé sezoně, kdy do I.B třídy nechtěl nikdo. Letos založil rezervní tým a přeci jen přemýšlí trochu jinak. „Největším problém vidím v počtu hráčů. Ten okres můžete ve třinácti, čtrnácti lidech nějak odkopat. Krajská I.B třída je náročnější. My bychom rádi vyhráli okresní přebor a pak se uvidí. Založili jsme B tým, to nám trochu hraje do karet. Pokud by se nám takhle dařilo i dále, bylo by asi hloupé, to nezkusit. Ale to je ještě daleko,“ přiznal trenér Zdeněk Bajan.

Čelo tabulky: 1. Jiříkov 31, 2. Velký Šenov 31, 3. Horní Podluží 27, 4. United Roma 26, 5. Krásná Lípa 25.