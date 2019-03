Co pro Vás znamená nová pozice?

Pro mě osobně se jedná především o přesun od klubového fotbalu. Sice jsem již byl členem komise mládeže a vedl okresní výběry, ale tohle je velká změna. Člověk musí na celé fungování fotbalu a především mládeže koukat jako na celek. Už není jen můj tým, ale jsme my všichni, co se staráme o rozvoj dětí, především fotbalistů. Co se týče škol, je to pro mne novinka, ale jsem rád, že jsem mohl tuto zkušenost získat.

Prvním pilířem jsou základní a mateřské školy, v čem spočívá tato spolupráce?

FAČR v minulosti založila projekt Škola v pohybu, který sklízel úspěch. Teď díky okresním GTM je dostatek lidí, kteří mohou projekt po republice uskutečňovat.

V čem to spočívá?

Jedná se o provedení tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ a ve školkách. Samozřejmě víme, že učitelé to nemají v dnešní době z mnoha pohledů lehké. Neexistuje žádné dogma, že takhle je to dobře, ale nabízíme nějakou inspiraci a zpestření pro učitele i děti. Z vlastní zkušenosti již mohu říct, že má tato akce velký ohlas a daří se ji rozšiřovat. Děti získávají i přehled o fotbale ve svém okolí. Na jaře navíc proběhne již druhý seminář pro učitele, kde mohou získat velký zásobník cvičení pro své ratolesti.

Po školách jsou na řadě kluby?

Kluby jsou pro nás to hlavní. Fotbalová asociace chce veškerou práci začít od té nejširší základny. Obecně okresní fotbal nějakou dobu upadal a mizeli nám z fotbalu děti a v návaznosti na to i dospělí. Proto jsme všichni GTM k dispozici klubům a trenérům. Již v minulosti jsem s řadou trenérů spolupracoval a na stejné vlně bych chtěl pokračovat.

Co je tedy vaším cílem?

Všichni, co se staráme o mladé fotbalisty, bychom měli mít stejný cíl. Rozhodně tu nejsem z nějaké pozice nadřazenosti, či povýšenosti. Chtěl bych, abych v Ústí byla parta trenérů, kterým jde o děti a jejich rozvoj. A samozřejmě aby fungovala spolupráce nás všech. Já jsem k dispozici klubům, mohu jim pomoci, poradit, či navést správným směrem při řešení problémů. Dále pak samozřejmě pomoci s náborem dětí.

Jak si vede náš okres?

Myslím si, že je u nás řada dobrých trenérů a spousta klubů vede mládež dobře. Obecně je třeba si vážit každého, kdo se o vedení mládeže snaží. Řada klubů rozjela svou práci s mládeží, jinde skončila. Chceme mít mládeže co nejvíce, to je naše budoucnost. V řadě příkladů není ani tak problém s dětmi, jako spíš sehnat správné trenéry, kteří by děti u fotbalu udrželi. Pokud mám brát ale okres jako celek, dle mého názoru se teď blýská na lepší časy.

Jaké další věci obnáší Vaše práce?

Je to především péče o talentovanou mládež. Pohybuji se v krajských a okresních výběrech jak kluků, tak dívek. Chceme i motivovat nadané hráče z našich klubů, aby měli možnost porovnání. Proto se snažíme i pravidelně pořádat tréninky takových hráčů. Dalšími aktivitami jsou například ženský fotbal, vzdělávání trenérů, či řada projektů, které FAČR již provozuje a další rozjíždí.

Máte za sebou první měsíce práce, jak se Vám líbí v této pozici?

Jedná se o hodně rozmanitou práci. Sám mám zkušenosti především z velkého klubu, proto bylo potřeba si udělat obrázek o fungování okresu jako takového. Věřím, že se daří nastavit spolupráci správným směrem. Teď se otevřou travnatá hřiště a celá sezóna se rozjede. Ta fotbalová stránka teď bude obsáhlejší. Co se týče škol, měl jsem trochu obavy, s čím se budu setkávat. Ale byl jsem mile překvapen. Spousta učitelů se snaží dělat tělocviky, aby to děti bavilo, zde se taky ledy pohnuly. A to je nakonec úkol nás všech, když dáme dětem ze sportu radost a zážitky, o kterých si budou moc mezi sebou vyprávět, budeme mít na sportovištích plno. Děti jsou, jen v nich vzbudit ty správné emoce a chuť do sportu.