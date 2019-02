Roudnice n. L. - Čtyři do půlky, čtyři góly po půlce. Fotbalisté SK Roudnice porazila v dalším přípravném duelu I. A třídní Libochovice 8:1

"No, co na to říct? Libochovice nás trochu zklamaly. Byl to spíš lepší trénink. Když vedete v nějaké 15. minutě 3:0, tak už to pak není samozřejmě takové. Každý si pak zkouší věci, které by jinak nedělal, dovolí si toho víc, hlavně to ale není úplně zodpovědné. Teď hrajeme v Lovosicích a tam už asi narazíme. To by mělo být určité zrcadlo výkonnosti," dodal jeden z trenérů SK Jiří Šmidrkal.