Litoměřice - Litoměřicko vychovává kvalitní fotbalovou mládež. V zimní přípravě však chybí umělá tráva, jejíž realizace se stále odkládá. To vadí i šéftrenérovi mládeže Pavlu Zunovi.

Šeftrenér mládeže FK Pavel Zuna. | Foto: archiv FK Litoměřicko

Nejen mužské, ale i mládežnické kategorie mají aktuálně zimní přestávku. O tom, jak se vedlo a povede mládežnickým týmům v FK Litoměřicko, hovoří šéftrenér mládeže a trenér U15 Pavel Zuna.

Jak byste zhodnotil nedávno skončený rok 2018?

Především je třeba zmínit, že na konci minulé sezony 2017/2018 jsme ve všech kategoriích dohrávali vyšší soutěže. Do nového ročníku 2018/2019 jsme tak přihlásili od starších žáků až po přípravky Krajský přebor a pro starší a mladší dorost divizi.

Splnila vyšší soutěž vaše očekávání?

Soutěž s sebou přináší vyšší nároky, protože se jedná o větší kvalitu. Kdyby záleželo jen na mně, tak tuto soutěž hrajeme i nadále, protože každým těžkým zápasem hráči výkonnostně rostou. Ve všech kategoriích jsme zkvalitnili tréninky a navýšili jejich počet. Díky špatným výsledkům v ligové sezoně sice některé děti s fotbalem skončily, ale to je s ohledem na fakt, že jsou v pubertě, celkem běžný jev a taková je bohužel realita.

Je pravdou, že díky menšímu počtu hráčů musíte v některých ročnících posouvat hráče do vyšších kategorií?

Ano, největší problémy máme ve starším dorostu, kdy díky menšímu počtu hráčů musíme posouvat mladší kluky a ti musejí kolikrát odehrát dva zápasy v jeden den. Trenéři se snaží rozložit síly a minutáž na všechny hráče dorostu, ale dlouhodobě je to neúnosné. Rádi bychom kádr doplnili, a to nejen o hráče, ale i o trenéra. K dobrým výsledkům potřebujete dobrou tréninkovou morálku, což je ve většině klubů velký problém. Hráči nejsou zvyklí makat, tak raději nechodí. Odnášejí to ti, co fotbal a vše s ním spojené, milují a dávají do toho maximum.

Jak se letos výsledkově daří mládežnickým týmům?

V některých kategoriích si nevedeme vůbec zle. Starší dorost je v tabulce na předposledním místě, ale mladší dorost nám dělá radost, jejich 8. místo v tak nabité soutěži, jakou hrají, je příslibem. Ročníky U15 a U13 vedou s velkým náskokem tabulku Krajských přeborů a na šestých místech přezimují ročníky U14 a U12, které tento soutěžní rok hrají proti věkově starším. U starších a mladších přípravek výsledky neuvádíme, ale je třeba zdůraznit, že jejich výkony nám dělají velkou radost.

Je něco, co vám zde chybí?

Vedení nám v mnohém vychází vstříc, mládež je finančně a materiálně zabezpečena, ale nejvíce nám chybí lepší zázemí, potřebné pro správný rozvoj hráčů. Dovolím si tvrdit, že jako okresní město máme jedny z nejhorších fotbalových podmínek. Hlavním problémem je chybějící umělá tráva. Každý rok se její realizace odkládá. V zimě a v nepříznivých podmínkách dojíždíme do sousedních Lovosic, Brozan, Roudnice apod. Všechny přípravné zápasy musíme odehrát na hřištích soupeře, což představuje věčné dojíždění a s tím spojené další náklady pro rodiče. Dále máme zastaralé prostory kabin a málo tréninkových travnatých ploch, které se snažíme dohnat pronájmem od jiných sousedních klubů.

Naopak něco pozitivního?

Snažíme se za vším špatným vidět to pozitivní. Všichni trenéři udělali za poslední dobu velký kus práce, pravidelně se vzdělávají. Radost nám dělají děti, u kterých je vidět jiskra v jejích očích, děti, které se těší na každý trénink, zápas nebo turnaj. To nám dává smysl, proč fotbal dělat.

Jaké jsou hlavní priority mládeže v Litoměřicku?

U dětí chceme, aby fotbal rozvíjel vlastnosti, které se jim pak budou hodit po celý jejich život. Přejeme si, aby mohly trávit co nejvíce času na trénincích, zápasech, turnajích, místo sezení doma u počítače. V podstatě nám jde o kompletní výchovu nadějí. Děti jsou přece naše budoucnost.

Jaká jsou vaše očekávání v dalším roce?

V příští sezoně oslaví náš klub 100 let od jeho založení, a protože jde o kulaté výročí, budeme se zabývat přípravami na důstojnou oslavu. V soutěžích si přejeme zachování nynějšího modelu a budeme v očekávání, jak se bude dařit ročníku 2009 pod vedením trenérů Rusý, Novotný na prestižním turnaji Ondrášovka cup. Zde jsme se probojovali mezi 22 nejlepších týmů v celé republice. Dále, jsme podepsali spolupráci s bývalým ligovým fotbalistou, ikonou Sparty Praha, Horstem Sieglem, který nám bude v Litoměřicích pomáhat s letními kempy a bude se svým trenérským týmem podporovat rozvoj fotbalových dovedností u našich, ale i jiných hráčů v okrese.

AUTOR: MOJMÍR STRACHOTA