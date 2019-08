Fotbalový kouč Jakub Dovalil trénoval české mládežnické výběry. S devatenáctkou a s jedenadvacítkou slavil bronz na ME, se sedmnáctkou dokonce stříbro. V Teplicích zastával rok a půl post sportovního ředitele, nyní vede reprezentaci Lotyšska do 18 let, s níž se účastní Memoriálu Václava Ježka. Jeho celek v základní skupině podlehl 2:3 Maďarsku a 1:2 České republice, v sobotu od 11 hodin v Roudnici ho čeká souboj se Slováky o 5. místo. O bronz si to ve stejný čas rozdají v Mostě Maďaři a Severní Makedonie, Češi vyzvou v 16.00 na Městském stadionu v Ústí nad Labem Ukrajinu.

V zápase s Českou republikou jste prohráli pouze o gól, to je pro vás zřejmě úspěch, že?

Určitě. Věděli jsme, že český tým je o hodně silnější, takže tento výsledek rozhodně není špatný. My tam měli pár dobrých pasáží, ale domácí vyhráli zaslouženě, šancí měli víc, ačkoliv to bylo otevřené až do samotného závěru.

Proběhlo před zápasem nějaké hecování s Janem Suchopárkem?

To ne, akorát po jejich prvním zápase s Maďarskem jsem mu gratuloval, že jsou ve finále (smích). Já jsem rád, že díky kontaktům, které v Čechách mám, jsme se mohli na tento turnaj přihlásit. Lotyši často hrají pouze s Litvou, Estonskem, Finskem a dalšími okolními státy, podobný model jako je Gulf cup v Perském zálivu, takže je to vítaná konfrontace. My jsme zde dokázali vstřelit tři góly, což je pro Lotyše dobrá vizitka, i když hra nám trochu vázne.

Jak se český trenér dostane k lotyšské reprezentaci?

I pro mě to bylo trochu překvapení. Oslovil mě prezident lotyšského fotbalového svazu Kaspar Gorkšs, který mimochodem hrával kdysi v Dukle Praha, kde ho vedli Luboš Kozel a Jan Suchopárek (současný kouč českého výběru do 18 let, pozn. redakce). Nakonec jsme se dohodli na dvouleté spolupráci u týmů do 18 a do 19 let.

Jste zatím s podmínkami pro svou práci spokojený?

Jsem tam teprve půl roku, ale v Lotyšsku je to trošku složitější. Tamní fotbal neprožívá dobré období, chybí tam trošku strukturalizace, díky drsnému počasí navíc mají většinou umělou trávu a mládež se tak na přírodní pažit dostane málokdy. Navíc je v Lotyšsku registrovaných pouze 20 000 hráčů, což je dost omezený výběr pro reprezentaci.

To zní dost náročně…

Snažíme se nastavit principy evropského fotbalu, udělat akademie a podobně. Řekl bych, že je to na dobré cestě, ale ještě to bude chvíli trvat.

Bydlíte tedy v Lotyšsku?

Ano, přímo v Rize, ale jelikož je 12 letů týdně do Prahy, tak jsem prakticky každý měsíc doma.

S hráči mluvíte nejspíš anglicky, je to tak?

Anglicky a rusky. Lotyšština je takový zajímavý jazyk, celkem nepoužitelný (smích). Přirovnal bych to zhruba k finštině.

Nějaké výrazy lotyšsky umíte?

Z fotbalu jich pár znám, ale celkově je v Lotyšsku poměrně velký ruský vliv, takže třeba polovina stejně nakonec mluví rusky, druhá půlka lotyšsky, z nichž někdo anglicky umí, někdo ne. V tom je ta práce zajímavá.