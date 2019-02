Litoměřicko – Další testovací duely v zimní přípravě 2019 za sebou mají fotbalisté Brozan a Roudnice.

Fotbalisté Brozan (v červeném) porazili Ústí nad Orlicí 2:1 np. | Foto: Milan Richtr

Podřipský lídr I. A třídy si pozval účastníka krajského přeboru, Litoměřicko B, a díky dvěma brankám Neumana a jedné Hrebinky porazil favorita 3:1. Přesto nebyl kouč Jiří Šmidrkal úplně spokojen.

„Soupeř měl více šancí, ale neproměnil je. My můžeme dnes brát jako klad snad jen to, že jsme se sešli ve větším počtu. Tréninková morálka totiž není dobrá a bez fyzičky to nepůjde.“

Naopak s outsiderem zaváhaly Brozany, které nestačily na účastníka krajského přeboru a s Louny doma padly 0:1. Domácí sice byli lepší, ale nepodařilo se jim vstřelit gól. Po výhře 5:3 nad Mostem si tak v přípravě připsali druhou porážku.