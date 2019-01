Brozany – Hodně náročný program mají v úvodu nové sezony fotbalisté Sokola Brozany.

Ondrášovka Cup: Brozany - Most 2:1. | Foto: Deník/Karel Pech

Ti totiž ve středu bojovali v poháru, v sobotu svedli bitvu o mistrovské body se Souší a už dnes 16.8. je od 17 hodin čeká 2. kolo Ondrášovka Cupu s pražskou Duklou.



A zatím to svěřenci Jiřího Němce zvládají parádně. Nejprve se jim podařilo vyřadit druholigový Most a o víkendu si přivezli bod od svého divizního rivala.



Prvoligová Dukla však bude bezesporu nejtěžším soupeřem. V tabulce Gambrinus ligy patří Pražanům 9. příčka se čtyřmi body (Olomouc 0:0, Č. Budějovice 4:2, V. Žižkov 0:1).



Ve víkendovém derby nastoupili Pražané v sestavě: Rada – Hašek, Mikula, Vorel, Švejdík (81. Jirouš) – Malý (64. Podrazký), Gedeon, Hanousek – Berger, Markovič, Pázler (57. Vrzal).



Brozany kosí zranění. „To je problém, teď se Souší jsme měli snad osm kluků na tribuně. Navíc nedohrál ani Mašanský. Těžko říct, zda bude k dispozici Hora. Museli jsme povolat kluky z rezervy, kteří doplní kádr. Před víkendem nás posílil Hutta, který přišel z Teplic. Už se těšíme, až se všichni uzdraví. To je nyní nejdůležitější. Věříme, že na fotbal se přijde podívat dost diváků, Dukla tady nehraje každý den,“ zve na utkání sportovní manažer Sokola Jan Kudlička.



Vítěz dnešního utkání narazí 31. srpna ve 3. kole na Tasovice (divize B).