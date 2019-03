„Co k tomu říct, těžko se to hodnotí,“ krčil po utkání rameny sekretář klubu Petr Nepraš. „Hosté asi zkrátka chtěli víc. Na obou stranách byla řada šancí, ale oni dokázali jednu proměnit a vyhráli,“ pokračoval v rozboru zápasu.

Produktivita Brozany trápí prakticky celou sezonu, v přípravě nedaly doma gól ani Lounům. „Bylo to dost podobné utkání. Snad se to v soutěži zlomí,“ zadoufal Nepraš. „Gól jsme dostali po zbytečné chybě ve středu hřiště, kdy jsme ztratili míč a pustili soupeře do brejku,“ popsal jediný gól utkání. Jediným pozitivem je tak fakt, že tým se poprvé v přípravě dostal na přírodní hřiště, to je ale slabá útěcha.

Fotbal, příprava, generálky na ČFL:

Brozany – Sportovní sdružení Ostrá 0:1 (0:1)

Brozany: Vávra – Petryk, Cibulka, Stehlík, Bubeníček – Zubashivskyi, Studecký, Eliáš, Farkaš – Chuckwuma, Novotný. Střídali: Benda, Berger, Sollar.