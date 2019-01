Lukavec – Druhé kolo Poháru České pošty sice vystavilo divizním Brozanům stopku, ale domácí tým hlavně v prvním poločase ligovému Dynamu České Budějovice vzdoroval statečně.

Ve videodokumentu najdete rozhovory s trenéry obou mužstev

Jihočeši zahájili před sedmi stovkami diváků sebevědomě, lépe kombinovali a byli nebezpeční. První šanci sice ještě nevyužili, ale v šesté minutě už šli do vedení. Akci z pravé strany zakončoval přesně Linhart – 0:1.



Brozanští se osmělovali jen pozvolna, Novák pálil vysoko nad, Marič po pěkném průniku přes dva také nezacílil mezi tyče, takže vážnější ohrožení Fryštákovy branky přinesla až standardka Potočného z 24. minuty.



Budějovický gólman vyrazil skákavý míč k tyči na roh. Aktivita domácích byla odměněna za chvíli, odvážný průnik Šollara byl ve vápně zastaven nedovoleně a Potočný v 34. minutě z penalty srovnal – 1:1. Odpovědět mohl na druhé straně Hora, když prosvištěl zprava až k pokutovému území. Jeho přízemní střela šla jen těsně mimo. Vynahradil si později, kdy skvěle našel nabíhajícího Linharta, pro kterého nebylo problémem dostat Budějovice znovu do vedení – 1:2. Nejhezčí akci si fotbalisté Sokola schovali na závěr poločasu. Na dlouhý míč si naběhl za obranu Šollar, z první našel levačkou Potočného, jehož hlavička jen těsně minula cíl.



Po pauze hosté rychle rozhodli o tom, kdo si to rozdá v dalším kole s Bohemians. Ve 47. minutě našel nadýchaným centrem Machovce Hora, který o tři minuty později přidal levačkou sám čtvrtou branku. A to ještě předtím Vacho zlikvidoval šanci Koreše. V 68. minutě ztratil míč na pravé straně Uka a Vachovi nezbylo nic jiného, než zastavit Linharta nedovoleně. Pokutový kop bez problémů proměnil Volešák – 1:5.

Za dalších pět minut bylo pro domácí ještě hůř, do otevřené obrany si zaběhl Koreš a v koncovce zachoval rozvahu – 1:6.



Deštivé odpoledne v Lukavci přineslo ještě jednu přesnou trefu, nejlepší „podzimní" kanonýr Brozanských Potočný únik z poloviny hřiště zakončil pravačkou po zemi k tyči – 2:6. Hráči Sokola pak měli štěstí při závaru soupeře (Vošáhlík tyč, zblokované pokusy Koreše), ale mohli také skórovat po bombách Potočného či Vacka.



„Samozřejmě liga je liga, Budějky jsou někde jinde, ale v rámci možností jsme sehráli celkem vyrovnané utkání. Prohráli jsme si ho sami vlastními chybami, ke kterým jsme ovšem byli přinuceni kvalitním soupeřem. Kluci ale zahráli dobře, bojovali, předvedli několik pohledných akcí. Já jsem spokojený," zhodnotil duel domácí kouč Přemysl Bičovský.



„Měli jsme dobrý vstup do utkání, vytvořili si snad tři stoprocentní šance, ale bylo to jen 1:0. Pak se to srovnalo, domácí ožili hlavně díky standardním situacím. Vyrobili jsme penaltu, ale důležité bylo, že následoval náš gól do kabin. Také do druhé části jsme vstoupili dobře a za deset minut bylo rozhodnuto. Odskočili jsme až na 6:1. Hrálo se na roztaženém hřišti, což nám vyhovovalo. Ještě jsme tři šance zavraždili. Když to celé zhodnotím, tak řekněme, že to byla splněná povinnost," dodal trenér vítězného týmu Luboš Urban.

Sokol Brozany - Dynamo České Budějovice 2:6

• Branky: 34. z pen. a 82. Potočný – 6. a 40. Linhart, 47. Machovec, 50. Hora, 68. Volešák z pen., 73. Koreš. ŽK: Franc, Potočný, Novák – Fryšták, Dvořák. Poločas 1:2. Rozhodčí: Pechanec – Pilný, Melichar. Diváci: 700.



• Brozany: Vacho – Uka, Novák, Kopecký, J. Kühn (60. Vacek) – A. Kühn, Cibulka, Franc (47. Gnahoui), Marič (85. Henzl) – Potočný, Šollar.



• České Budějovice: Fryšták – Dvořák (46. Klesa), Podstavek, Novák, Machovec – Hora, Hála, Volešák (69. Brunclík), Škoda (46. Koreš) – Vošahlík, Linhart.