Zaměstnanecká liga je fotbalová soutěž Deníku, která se hraje turnajovým systémem. Na družstva, která se umístí na medailových pozicích, čekají atraktivní ceny a také publicita.

„Protože jsme sponzorem místního klubu TJ Slavoj Bohušovice nad Ohří, tak jsme si s ním domluvili možnost trénovat přímo na jejich fotbalovém hřišti. Kluci se tedy můžou připravovat ve velmi dobrých podmínkách,“ prozradil kapitán.

Zaměstnanecká liga - logo.Zdroj: DENÍKMužstvo se bude opírat také o několik zkušených šutérů. „V týmu máme několik kolegů, kteří hrají či hráli místní soutěže. Spoléháme ale na každého hráče. Já osobně jsem začal trénovat s kolegy až v rámci přípravy,“ říká IT specialista Bohušovických mlékáren.

Stejně jako další týmy očekává i tento mohutnou podporu kolegů z firmy i rodin, protože bez fanoušků by to prý nebyl pořádný zápas.

Jelikož ve společnosti pracují převážně ženy, bylo zájemců do týmu „tak akorát“. Ten ale bere Zaměstnaneckou ligu Deníku jako výzvu a chce určitě postoupit z krajského kola.

„V tom případě by se naskytla šance, že budeme hrát s jinými mlékárnami, konkrétně Madetou a Polabskými mlékárnami. Bylo by fajn se utkat s kolegy ze stejného odvětví,“ přeje si Lukáš Gabriel, jinak pracovník IT oddělení.

Sám sleduje fotbal v klidu v televizi, pokud je čas. Světový či evropský šampionát si ale ujít nikdy nenechá.

„Rád se podívám na anglickou Premier League, když hraje můj oblíbený tým Liverpool. Samozřejmostí je i sledování Ligy mistrů,“ přiznává.

Tým z Bohušovic bere všechny soupeře s plnou vážností, takže mezi nimi nedělá rozdíly. „Naší tajnou taktiku ale nyní nemůžeme nikomu prozradit,“ dodává s úsměvem.

Okresní kolo za Litoměřicko se hraje ve středu 13. října na hřišti Slavoje Bohušovice nad Ohří.