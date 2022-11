Co se změnilo u 26 letého šutéra, jenž loni stihl ve Vědomících 51 zásahů za celou sezónu?

Loni jste nastřádal celkem 51 gólů, platil jste na dokopné nějaké speciální zápisné?

Speciální zápisné jsem neplatil moji spoluhráči jsou nenároční. O ničem nemluvili tak jsem dělal mrtvého brouka (smích). Každopádně jsem donesl aspoň dvě flašky šampaňského, které jsem následně nastříkal na pár spoluhráčů, kteří se koupali v dětském bazénku co jsme měli na hřišti.

Jakou metu jste si stanovil pro tuto sezónu? Ani ne v půlce soutěže už máte 23 branek…

Metu jsem si samozřejmě nastavil vyšší, protože se chci stále překonávat. Kdybych dal aspoň pětapadesát gólů, byl bych rád. Samozřejmě bez pomoci svých spoluhráčů to nezvládnu.

Myslíte, že se vám podaří zopakovat desetibrankový zápas, jako loni?

Byl bych za to strašně moc rád, fajn by bylo dát jich i víc, protože mám rád výzvy (úsměv). Ale samozřejmě nebudu koukat pouze na sebe ale na celý tým .

Jsou ve Vědomicích oproti loňsku nějaké změny?

Přišli dva noví hráči, jeden na pozici gólmana a jeden střední obránce. A teď mě vlastně napadá ještě jedna změna - náš kapitán dostal červenou kartu a stop na šest zápasů, takže jsem se konečně stal kapitánem (smích).

Zatím se držíte na třetí příčce, jaké jsou ambice pro letošní ročník?

Ambice máme vždycky ty nejvyšší. Každopádně i naši místní fanoušci by chtěli zase postup do okresu. Tak snad je nezklameme a ještě se o to porveme.