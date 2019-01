Modrá - Ze čtyř zápasů krajského přeboru na svém hřišti fotbalisté Jiskry Modrá jen jednou vyhráli. To bylo hned v domácí premiéře, od té doby pouze dvakrát remizovali a vše završili víkendovou prohrou s Bezděkovem.

Ilustrační foto. | Foto: František Panec

Modrá – Bezděkov 1:3

V neděli odpoledne přijel na pažit stadionu v Modré celek ze spodní části tabulky, takže favoritem byl domácí tým, který patří do nejužší špičky. Hosté však nachytali nekompletní Jiskru na švestkách a odvezli si tři cenné body.

„Možná sice byli domácí nekompletní, ale nám chybí hráči od prvního kola,“ poukázal na zajímavou skutečnost jeden z trenérů hostujícího celku Martin Arazim. Ten měl pro svěřence jen slova uznání.

„Kluci dnes zahráli opravdu dobře. Je možné, že nás domácí trochu podcenili, možná jsou třeba v nějaké krizi, ale to je nám jedno. Dokázali jsme toho využít a získat tři důležité body. Ve 25. minutě vyslal parádně Klimeš Bartůňka, který nás dostal střelou podél gólmana do vedení. Druhý gól přidal Čaněk hlavou po rohu. Po faulu na Ondru Čížka proměnil penaltu znovu Čaněk a my rázem vedli o tři branky. I když domácí snížili Fichtnerem, vítězství jsme si už pohlídali. Kluci ukázali, že v soutěži nic nevzdávají.“

V příštím kole hostí Bezděkov celek Žatce.

Branky: Fichtner – Čaněk 2 (jedna z pen.), Bartůněk, ŽK 2:2, poločas 0:2, r. Ipser, 80.

Bezděkov: Sailer – Řezníček – Brůža, J. Čížek, Čaněk – Huja, Job (75. Černý), Klimeš, Bartůněk (80. Halada) – Sviták, O. Čížek (90. Hendrich).