Roudnice n. L. – Na domácím hřišti jim není přáno. Fotbalisté SK Bezděkov podlehli na vlastním trávníku také ve druhém jarním utkání.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

Tentokrát si tři body do tabulky krajského přeboru připsal AFK LoKo Chomutov.



„Ten zápas jsme chtěli hodně vyhrát, ale bohužel se to nepodařilo. V 18. minutě jsme se pozdě vrátili a soupeř nás za to potrestal. Těch příležitostí nebylo ani na jedné straně mnoho. V prvním poločase vychytal gólman soupeře Pavla Velebu, ve druhém pak z otočky pálil stejný hráč těsně mimo. Chyběla nám i trocha toho štěstíčka.



Utkání bylo celkově vyrovnané. V závěru jsme vysunuli dopředu Kučeru, ale alespoň srovnat se nám nepodařilo. V silném větru jsme také kazili dost přihrávek. Už jsme tam namočení, teď navíc jedeme dvakrát na hřiště soupeřů. Nebude to tedy nic jednoduchého,“ uvědomuje si vážnost situace trenér Bezděkova Jiří Ransdorf.

Bezděkov - Chomutov 0:1

• Branka: Rajnyš, ŽK 4:2, poločas 0:1, r. Roháč, 60.

• Bezděkov: Sailer – Kučera, J. Čížek, Matoušek, Andres – Job, Pištora (46. Klimeš), Vokálek, Hála – Veleba, O. Čížek.