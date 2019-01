Modrá – Situace začíná být když ne kritická, tak vážná. Fotbalisté SK Bezděkov nezvládli středeční dohrávku nejvyšší krajské soutěže v Modré, která se jim z předposlední příčky přiblížila na jeden bod.

Ilustrační snímek. | Foto: Jan Škrle

„Modrá nás v této sezoně obrala o šest bodů. Vyhrála na podzim a teď znovu. Přitom po deseti minutách jsem si myslel, že si spíš vylepšíme skóre. V šesté minutě jsme vedli a domácí byli plonkoví. Jenže pak přišla asi nejhorší desetiminutovka, co pamatuji.



Nejprve to byl spíš náhodný gól po autu, pak se míč odrazil přímo na nohu soupeře a potřetí jsme inkasovali ze standardky. V Děčíně jsme prožili podobnou část hry, ale tam si domácí alespoň šance vypracovali kvalitou, tady ne. Modré jsme góly nabídli sami našimi chybami," kroutil hlavou trenér poražených Martin Arazim.



„Velké problémy rychlostí i svým důrazem nám dělal Cimpl. Toho jsme nedokázali zastavit. Trápíme se především při hře dopředu. Druhou půli jsme hráli jen kolem vápna, kam se domácí zatáhli. Bylo to jako v házené. O víkendu hrajeme v Blšanech, pak máme dohrávku v Chomutově. Potřebujeme se chytit a udělat nějakou šňůru. Třeba jako v úvodu jara, kdy jsme body sbírali."

Modrá – Bezděkov 3:1

• Branky: Žák 3 – Čaněk, ŽK 1:4, poločas 3:1, r. Zubr, 60.

• Bezděkov: Sailer – Čaněk, J. Čížek, Řezníček (20. Krása), Hála – Matoušek, Čaněk, Klepáč – Job (80. Adelt), O. Čížek, Hendrich.