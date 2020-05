Vedení fotbalových Litoměřic mělo v pondělí schůzi, na které se činovníci shodli, že vinou zásahu vyšší moci musí dlouho připravovanou oslavu odložit. „Oslavy 100 let fotbalu v Litoměřicích, které jsme plánovali na 6. června, musíme odložit na neurčito. Vládní opatření, která jsou kvůli pandemii koronaviru, nám neumožňují uspořádat akci s větším počtem účastníků,“ sdělil předseda FK Litoměřicko Robert Mühlfait.

Vzhledem k tomu, že Litoměřičtí chystají oslavu ve velkým stylu s velkým počtem lidí, není jasné čtveré datum pro uspořádání akce. „Nacházíme se v takové, řekněme, vyčkávací fázi. Chceme uspořádat akci pro 500 až 1000 osob, což v současné době nejde. Musíme počkat na to, až nám to dovolí vládní opatření,“ pokračoval Mühlfait a dodal, že by na akci mohlo být i více než tisíc lidí.

Litoměřické veselí bylo definitivně zrušeno měsíc před akcí, program byl prakticky připravený. „Oslavy měly začínat mistrovským utkáním našeho A týmu proti mosteckému klubu. Následovaly by ukázky tréninků mládežnických kategorií, pak byl domluvený zápas bývalých litoměřických hráčů proti známým osobnostem. Měli jsme připravený také doprovodný program, například soutěže pro děti nebo vystoupení tanečních skupin. Nechyběly by ani kolotoče,“ odhalil program předseda litoměřického fotbalu.

Zhruba v této podobě by měly být oslavy připraveny znovu. „Rozhodně bychom v rámci oslav chtěli mistrovský zápas hlavního týmu nebo dorostu. Byli bychom rádi za zajímavý duel našich bývalých hráčů a známých osobností. Zda bude program totožný, nebo jej budeme muset nějak upravovat, to v tuto chvíli netuším,“ zakončil Mühlfait.

Jak šel čas

Úplně původní termín oslav byl víkend 29. a 30. června 2019. Tou dobou však nemělo Litoměřicko předsedu a řešilo především sportovní náležitosti. Zároveň došlo k přesunu z důvodu častých dovolených. Druhým termínem byl konec října. O dalším odkladu oslav rozhodlo tehdy už nové klubové vedení. „K tomuto kroku nás vedla především nepříznivá finanční situace v klubu a nedostatek času na přípravu,“ uvedl tehdy Mülhfait s tím, že třetím termínem bude červen 2020. měsíc předem však vinou pandemie nového tipu koronaviru došlo k dalšímu odložení. Čtvrtý termín zatím stanoven nebyl.