Litoměřice – Sedm bodů z patnácti možných získaly v 5. kole I. A třídy sk. A fotbalové celky z regionu.

Pětibrankovým přídělem vyprovodil Milešov Jílové, Roudnice B těsně vyhrála v Trmicích a Pokratice doma remizovaly s Libouchcem. S prázdnou se vrátily Hrobce ze Šluknova a Křešice z Rumburka.



Po neúspěšném startu se roudnická rezerva rozjela. Třetí výhru v řadě si přivezla z Trmic.



„Domácí to ale měli celkem solidně poskládané. Většinou jsme hráli do plných, oni pak vyráželi k brejkům. Znovu jsme inkasovali první, pak se nám podařilo z penalty srovnat a po kombinaci jsme šli i do vedení.



Jenže pak jsme ztratili míč, soupeř rychle zaútočil a jeho akce skončila penaltou. Poslední gól zařídil Kuba Slavíček, když si obhodil soupeře a byl sražen. Z trestňáku se trefil Lukášek,“ popsal nejdůležitější momenty roudnický středopolař Karel Mikas.



Křešice vstoupily do utkání v Rumburku hodně špatně, inkasovaly totiž už v první minutě.



„Od toho se to pak odvíjelo. Herně to nebylo tak špatné, jak ukazuje výsledek. Je ale fakt, že jsme dělali v defenzivě chyby. Dostali jsme zbytečné góly,“ přiznal sekretář hostujícího týmu Petr Kořán. Za poražené už nenastoupil David Kučera, chyběly i některé další opory.



„David to chtěl zkusit na Bezděkově, tak jsme se dohodli. Ostatní na zápas zkrátka nedorazili.“



Milešovští hráli netradičně už dopoledne, ale brzký výkop jim žádné problémy nedělal. Naopak. Už ve čtvrté minutě totiž vedli svěřenci Jiřího Engla o dvě branky.



„Trefili se Hlaváček a Fiala. Pak to ale bylo vyrovnané, dobré šance jsme měli my i soupeř. Po změně stran, ve 48. minutě, potáhl pěkně míč Petrik a Jirka Brabenec dal už náš třetí gól. Potom už si Jílové nic nevypracovalo. V závěru se pak podařilo ještě oběma střídajícím útočníkům vstřelit po gólu. Jsme maximálně spokojeni, ale zároveň musíme přiznat, že ten výsledek zase až tak neodpovídá. Hosté opravdu nehráli špatně. Tak už to však někdy bývá,“ poznamenal milešovský šéf Josef Brabenec.



Hosté šli do vedení v osmé minutě tečovanou střelou Nováka. Domácí zvýšili úsilí a z penalty srovnali, i když hráli od 25. minuty v deseti. Po pěti minutách druhé půle viděl druhou žlutou Novák, takže se síly srovnaly. V 56. minutě zajistil vedení Pokratic Fišara, ale z trestného kopu zařídil dělbu bodů Dohnal.



Hrobecký nováček hodně branek dává, ale i hodně dostává. To potvrdil i ve Šluknově. „Některé individuální chyby hráčů jsou neokomentovatelné,“ poznamenal hrající kouč hostů Marián Řízek.

Trmice – Roudnice B 2:3

Branky: Tahal, Turek – I. Cibulka, Mikas, Lukášek, ŽK 2:5, ČK P. Slavíček (R.), r. Růžička, 80.

Roudnice B: Kysela – Belák, Obrtlík, I. Cibulka, Stuchlý (60. Adelt) – Polák, R. Cibulka (75. P. Slavíček), Mikas, Lukášek – Neuman (70. Körmendy), J. Slavíček.

Rumburk – Křešice 5:1

Branky: Šott 2, Chlada, Zadina, Červeňák – Rusý, poločas 3:1, r. Holakovský, 100.

Křešice: Koucký – Patka, Kühn (80. Moučka), Lesche, Tirdil ml. (55. Řezníček) – Němec, Pekárek, Suchánek, Musil – Lepič (75. J. Kučera), Rusý.

Milešov – Jílové 5:0

Branky: Hlaváček, Fiala, J. Brabenec, P. Brabenec, Kotešovský, ŽK 1:1, poločas 2:0, r. Urban, 100.

Milešov: Šírek – Hlaváček, Pe. Pazdera, Pa. Pazdera, Hajný – Fiala, Hanzl, Menhart, Musil – J. Brabenec (75. P. Brabenec), Musil (75. Kotěšovský).

Pokratice – Libouchec 2:2

Branky: S. Krejčík, Fišara – Novák, Dohnal, ŽK 6:5, ČK Chvála – Hejna, poločas 1:1, r. Mareš, 100.

Pokratice: Ekrt – Grunert, Vlašič, Faust, Bobek – Rosenkranc (81. Mareda) – Chvála, R. Krejčík, Klíma (46. Fišara), S. Krejčík – Písař (47. Vosmanský).

Šluknov – Hrobce 6:3

Branky: Vichterey 3, Karpíšek 2, Kirchner – Fousek 2, Míč, ŽK 3:2, poločas 3:1, r. Karrman, 110.

Hrobce: Král – Krpeš, Řízek, Jakubec (20. Ort), P. Bartůněk – J. Bartůněk, Šerpán, Fousek, Klouček – Míč, Štorc .