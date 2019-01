Litoměřice – V derby A skupiny I. A třídy byly úspěšnější Pokratice. Fotbalisté Milešova na domácím hřišti nezaváhali a České Kopisty se vrátily bez bodů z Mojžíře.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Roudnická rezerva, která v odvetné části hledá formu z podzimu, změřila na domácím hřišti síly s Pokraticemi. A především v prvním poločase byla lepším týmem. Soupeře nepustila na dostřel vlastní branky, ale se svými šancemi naložila prachbídně.

Navíc hned po změně stran udělal málokdy vídanou minelu domácí gólman, kterému po nepochopitelné kličce na malém vápně utekl míč na nohu dobíhajícího Bergmanna. Ten mu za ideální přihrávku mohl jen poděkovat – 0:1. Inkasovaná branka domácí zaskočila a už se do potřebného tempa nedostali.



Domácí začali aktivněji, ale inkasovali jako první.



„Sice jsme hráli my, ale Šanda z první akce skóroval hlavou. Do poločasu jsme však zápas otočili. Docela se nám dařilo a přicházely i šance. Trefili jsme se ve druhé půli potřetí a měli zápas pod kontrolou.



Jenže po standardce Soběchleby skórovaly znovu. Nám se podařilo rozhodnout až v závěru čtvrtou brankou,“ popsal ve zkratce průběh duelu milešovský šéf Josef Branec.



České Kopisty v Mojžíři poprvé nastoupily pod vedením nového trenéra Zdeňka Satrana, který se na lavičku Sokola vrátil po osmi letech. Do branky hostů měl původně nastoupit Pekař, ten se však při rozcvičování zranil. A Kubíček inkasoval některé laciné góly.



„Oproti minulému zápasu s Přestanovem, kdy jsme zaslouženě prohráli, to bylo lepší. Kluci tentokrát bojovali a snažili se. Bohužel to nevyšlo. Šance jsme však měli. Třeba za stavu 3:1 šel sám na branku Satran, ale nedal. Čtvrtý gól jsme pak inkasovali v době, kdy jsme zcela otevřeli hru. Prohráli jsme, ale jedeme dál. Teď zkusíme doma porazit Rumburk. A pokud zopakujeme výkon z Mojžíře, lacino neinkasujeme a proměníme šance, věřím, že se to podaří.“



České Kopisty jsou na 13. příčce s minimální ztrátou na Soběchleby a Jílové.

SK Roudnice B – Sokol Pokratice 0:1

Branka: Bergmann, ŽK 1:4, poločas 0:0, r. Kyncl, 55.

Roudnice B: Svatoš – Cibulka, Körmendy, Polák, Adelt – Slavíček, Mikas (71. Starczewski), Gaube, Černý (46. Belák) – Púčala, Kysela (65. Votava).

Pokratice: Ekrt – Grunert, Bobek, Vlašič, Koláček – Rosenkranc – Chvála (88. Veselý), Knop, Písař, Fišara (68. Mareda) – Bergmann.

Milešov – Soběchleby 4:2

Branky: Petr Pazdera, Hlaváček, Hanzl, Chmelař – Hisem, Šanda, ŽK 2:2, poločas 2:1, r. Cvachoušek, 80

Milešov: Rabas – Hlaváček, Rendl, Pavel Pazdera, Hajný – Menhart (60. Chmelař), Hanzl, Petrik, Fiala – Petr Pazdera, Kotešovský (75. Kouba).

Mojžíř – Č. Kopisty 4:1

Branky: Tichovský 2, Vitásek, Valenta – Teufel, ŽK 0:1, poločas 2:1, r. Mareš, 200.

Č. Kopisty: Kubíček – Šumichrast, Plzák, L. Podaný, Bursa (Tůma) – V. Kutzler, Horák, Matička, Landa – Teufel (P. Podaný), Satran.