Brozany – V sedmém herním testu zimní přípravy změřili fotbalisté divizního Sokola Brozany síly s třetiligovým SK Hlavice, kterému patří po podzimu výtečná druhá příčka.

Brozany - Admira. | Foto: Deník/Václav Sedlák

Naproti utkání se soupeřem ze stejné soutěže, nikoliv však kvality (prohra s Vyšehradem 2:5), se svěřenci Václava Ryse prezentovali výkonem, který se musel více jak stovce diváků líbit.

Oba celky odehrály střetnutí ve vysokém tempu. Nebyla nouze o řadu fotbalových lahůdek. K té nepatřila pouze úvodní trefa exligového kanonýra Bohemky Šislera v 18. minutě, ale i paráda Gnahouiho. Ten se o čtyři minuty později vysoko ve vzduchu položil do nadýchaného Vackova centru zleva a trefil parádně nártem šibenici Kováře – 1:1. Tím nebyla nabídka šancí ani zdaleka vyprodána. Na obou stranách se však překonávali gólmani, kteří už kapitulovali pouze jednou.

Do vedení poslal hostitele po přestávce zkušený exligista Divecký proměněnou penaltou. Před ní zastavil nedovoleně Vaníček nepolapitelného Coreu. Na druhé straně se prodral do vápna Šisler a namířil do pravého růžku branky, kterou hájil střídající Krauskopf.

„Takové zápasy mají určitě smysl. Hosté z Liberecka nepřistoupili k tomuto měření sil lehkovážně. Hrálo se v solidním tempu. Kdybychom se vyvarovali některých zbytečných chyb v obraně a lépe řešili doře rozehrané akce směrem dopředu, dosáhli by kluci ještě lichotivějšího výsledku,“ uvedl domácí kouč Václav Rys.

„Někteří brozanští hráči se mi dnes svým výkonem zamlouvali. Jejich herní projev měl vyšší než divizní parametry. Souhlasím s kolegou Rysem. I pro nás měl tento zápas smysl. Nešlo v žádném případě o ztracený čas,“ dodal po skončení remízového duelu kouč SK Hlavice Jaroslav Dočkal.

Brozany – Hlavice 2:2



Branky: 22. Gnahoui, 49. Divecký z penalty – 18. a 64. Šisler, poločas 1:1, r. Prágl, 120.



Brozany: Kudrna – Hora, Uka, Pešula, Hubený – Kühn, Kopecký, Divecký, Vacek – Ahmed, Gnahoui (Krauskopf, Corea, Tupý, Kalous, Hála).

Mojmír Strachota