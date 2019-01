Litoměřice - Finiš v sezoně 2008 – 2009 byl pro fotbalisty litoměřického FK cosi jako pro nováčka maratonce závěr závodu v úmorném vedru. Bojovali, dřeli. Nejen se soupeři, ale i sami se sebou.

Litoměřice - Bezděkov | Foto: Miroslav Valeš

Svěřenci kouče Milana Chlouby a jeho asistenta Michala Slabého nezkolabovali. Mezi elitou Ústecka se zachránili v hektickém závěru. Oproti konkurentům se s fotbalovým taxisem vyrovnali bez zbytečného zakolísání. Ti dva se při podobných přirovnáních s odstupem času už jen lehce usmívají.

Kdy jste začali s přípravami na nový ročník fotbalové soutěže 2009 – 2010?

Počátkem července, přesně 9. 7. Nechceme oproti loňsku nic podcenit.

Smysl pro kolektivní zodpovědnost v reálu představuje, že se scházíte minimálně třikrát až čtyřikrát v týdnu?

Denně.

Cože?

Je tomu skutečně tak. Po loňských zkušenostech není zbytí. Mančaft si jako jeden muž uvědomil, že neexistuje rozumnější cesta. My cílevědomé snažení hráčů bez výhrad bereme a velmi rádi akceptujeme.

Zdá se, že ročník 2008 – 2009, přestože podle vás patří do análů, se vám přesto s jakousi setrvačností i nadále připomíná…

Což je svým způsobem moc dobře. Pokud nechceme opakovat loňské „ouvej“, jak jsme předeslali: není jiné cesty… I když, objektivněji vzato, nemálo se na záchranářských problémech podepsala přeplněná marodka.

Proto byste se jistě nehněvali, kdyby alespoň před ostrým startem zůstala vylidněna.

Zůstal na ní pouze Vlasák a Kekule. Nicméně, neradi křičíme dopředu, abychom momentální pohodu v tomto směru nezakřikli.

V přípravných zápasech se přesto některým hráčům drobné šrámy nevyhnuly…

Naštěstí se ukázalo, že nešlo ani v jednom případě o šrámy vážnější, které by si vyžadovaly dlouhodobější léčení.

Vlasák je Vlasák a pro váš kolektiv představuje velkou ztrátu?

Kdo by nepostrádal klasiku - špílmachra a kluka, který dokáže dotlačit balon do soupeřovy brány. Taková individuální kvalita se skutečně nenahrazuje snadno.

Trénují s vámi i Zdeněk Satran a Jirka Brabenec.

Oba mají svou kvalitu a rádi bychom je k nám přivedli. Navíc máme enormní zájem o gólmana Jusku, který byl u nás na hostování z Lovosic. Ten nám výrazným způsobem pomohl k udržení soutěže.

Lovosičtí se pro změnu netají, že by se jim hodil do hernětaktické koncepce střelec Petr Ivančo.

To není otázka pro nás, ale pro management našeho FK.

Kdo bude patřit k nejžhavějším kandidátům postupu do divize z litoměřického pohledu?

Máme informace, že hodně zbrojí roudnický SK. Pokud je pravda, co jsme zaslechli, dovede přestupové záměry do zdárného konce a neměl by s největší pravděpodobností konkurenci. I když nesmí podcenit sílu Neštěmic, Chomutova. Velmi solidním mančaftem disponuje i Kadaň.

A vy byste se mnohem raději pohybovali v lepší polovině tabulky, i když to nebude ani trochu snadné. Mimo jiné proto, že FK Chmel po sestupu z divize proklamuje: Do roka, do dne, jsme o kvalitu výš zpátky.

Věříme, že naši kluci prodají to, co v přípravě posbírali. A pokud jde o blšanské proklamace: jednou věcí jsou prohlášení, daleko důležitější pak výsledky v reálu.

Bude Chlouba nadále plnit funkci hrajícího kormidelníka?

Ne, skončil jsem s definitivní platností.

Také jako plejer, kterého nepřestává bavit i nadále nazouvat kopačky?

I přes všechny zdravotní problémy, zranění přiznávám – jakmile se cítím trochu fit, rád jdu na věc. Proto jednám s exnováčkem I. A třídy, jeho managementem z Pokratic.

Jaké máte přání před nadcházející sezonou?

Udělat hned v prologu ročníku 2009 - 2010 v Chomutově a nato s Lovosicemi co nejpřijatelnější výsledky a hlavně, aby nás mnohem víc ignorovala zranění, než jak tomu bylo vloni.

S kým můžete do sestavy počítat?

S brankáři Fišerem a Ekrtem, usilovně jednáme s Juskou, se kterým jsme již domluveni a budou probíhat jednání s Lovosicemi. Věřím, že se domluvíme. Obranu pak tvoří M. Novotný, Rapavý, Klokočník, Kocman, Dufek, J. Novotný, Novák. V záloze budou hrát Koláček, J. a L. Grunert, Smetana, Rondoš, Farkaš. Do útoku jsou k dispozici Hranička, Vlasák, Páša a navrátilec z hostování v Mostu Hurt.

O některé hráče z vašeho kádru projevily zájem i jiné oddíly.

O Ivanča Lovosice, o Jandu Bohemians 1905, o Císaře Mlékojedy. O jejich případném dalším působení v našem nebo jiném klubu rozhodne vedení klubu.

Mojmír Strachota