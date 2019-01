Další umělá tráva bude brzy sloužit v Brozanech

Brozany - Před více než desítkou let se nahlas hovořilo o tom, že by mohl v této obci vyrůst víceúčelový sportovní areál. S tím, že by nesloužil pouze místním divizionářům, ale i dalším zájemcům z Podřipska a Litoměřicka. Není tomu zase až tak dávno, co se projekty z rýsovacího prkna začaly přenášet do skutečnosti.

Fotbalový stadion SK Sokol Brozany | Foto: archiv